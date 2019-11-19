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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker...

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Fatih Terim'den Ömer Bayram'a kritik görev! Joker...

Galatasaray'da üst üste gelen sakatlık haberlerinden sonra kadroda bir revizyon daha yapması gereken Fatih Terim, Galatasaray’da orta saha, milli takım da sol bek oynayan Ömer Bayram’ı, Babel’in yerine sol açığa kaydırabilir.

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.

Teknik patron Fatih Terim, Başakşehir karşısında Ömer Bayram’ı joker olarak kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray’da orta saha, Türk Milli Takımı’nda sol bek oynayan Ömer, sakatlanan Babel’in yerine sol açığa geçebilir.

İleri uçta Adem’in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ kanatta ise bir aksilik olmazsa Feghouli görev yapacak.

Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina ve Mariano’nun orta sahada, Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao’nun da savunmanın göbeğinde oynaması, Aslan’ın 3-4-3 dizilişinde sahaya çıkması bekleniyor.

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Emre Mor 11’e alınırsa...

Diğer taraftan Emre Mor’un sol açığa geçmesi halinde, Nzonzi’nin yerine Ömer’in orta alanda Lemina ile birlikte forma giymesi de ihtimaller arasında.

Galatasaray 0-1 Real Madrid maçının özetini izliyoruz...

Fatih Terimden Ömer Bayrama kritik görev Joker...

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