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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerFutbol Haberleri'Fatih Terim'den o isimlere son fırsat'
Futbol 'Fatih Terim'den o isimlere son fırsat'
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Futbol
27.02.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

'Fatih Terim'den o isimlere son fırsat'

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor ile Galatasaray kozalarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

Gazetemiz Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Akhisarspor - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:

 

Fatih hoca, zorluklar ve imkansızlıklar içinde devraldığı Galatasaray'da iki kupayı da kaldırmanın peşinde... Şampiyonluk kadar Türkiye Kupasını da önemsiyor ve ciddiye alıyor. Şampiyonluğun maddi, manevi büyük önem arz ettiği bu sezonda Galatasaray, Türkiye Kupasını da kazanırsa, kulüp tarihine Fatih Terim adını bir kez altın harflerle yazdıracaktır. Fatih hoca yine sahaya sürdüğü kadro ile önemli sürprizlere imza attı. Solda Latovlevici, forvette Sinan, stoperde Ahmet... Bu 3 oyuncuya da Fatih hoca açıkça son bir fırsat vermiş bana göre... Bu oyuncular Galatasaray'da kalmak istiyor ise bugün canla başla oynamak zorunda. Ama Fatih hoca önemli de risk almış. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumundaki muhteşem performansına da güvenen Fatih hoca bazı yıldızlarını dinlendirme düşüncesine girmiş.

İlk 11'e bakıyorum...Bu maç bana göre Tolga Ciğerci'nin, Galatasaray'daki geleceği için çok ama çok önemli! Fernando'nun sakatlık sürecinde dahi formayı alamayan, Donk'a kaptıran Tolga bugün eline geçen şansı iyi kullanamazsa bence Galatasaray kariyeri riske girer. Fatih Terim, her oyuncuya şans verir ama istediği mücadeleyi, hırsı, isyan göremezse cezayı kesmesini de bilir. Tolga'nın performansı Galatasaray'daki hikayesini de tayin edecektir.

 Mariano, bana göre Galatasaray tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden biri. Hatta ilk 3'e girecek potansiyele, kariyere, yeteneğe sahip! Sağ taraftan oyun kurabilecek bir beke sahip Galatasaray! Fatih Terim bana göre Belhanda, Gomis ve Selçuk'a olduğu gibi Mariano'ya da gerekli mesajı verdi. Savaşmazsan bu formayı giyemezsin dedi. Şimdi Mariano'nun 5 haftalık yedek kalma sürecine isyan eden bir oyun sergilemesi gerekli. Bu arada Akhisar Belediyespor ve Okan Buruk'a da ayrı bir yer ayırmak gerekli. Okan Buruk'u bu kupada yarı finale kalma başarısı gösterdiği için tebrik etmek gerekli! Galatasaray'ın büyük başarılara imza atmış Uefa kupalı kadrosuna en başarılı teknik adam olma yolunda merdivenleri koşar adım tırmanıyor...

 

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