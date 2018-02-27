'Fatih Terim'den o isimlere son fırsat'

Gazetemiz Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Akhisarspor - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu:

Fatih hoca, zorluklar ve imkansızlıklar içinde devraldığı Galatasaray'da iki kupayı da kaldırmanın peşinde... Şampiyonluk kadar Türkiye Kupasını da önemsiyor ve ciddiye alıyor. Şampiyonluğun maddi, manevi büyük önem arz ettiği bu sezonda Galatasaray, Türkiye Kupasını da kazanırsa, kulüp tarihine Fatih Terim adını bir kez altın harflerle yazdıracaktır. Fatih hoca yine sahaya sürdüğü kadro ile önemli sürprizlere imza attı. Solda Latovlevici, forvette Sinan, stoperde Ahmet... Bu 3 oyuncuya da Fatih hoca açıkça son bir fırsat vermiş bana göre... Bu oyuncular Galatasaray'da kalmak istiyor ise bugün canla başla oynamak zorunda. Ama Fatih hoca önemli de risk almış. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumundaki muhteşem performansına da güvenen Fatih hoca bazı yıldızlarını dinlendirme düşüncesine girmiş.

İlk 11'e bakıyorum...Bu maç bana göre Tolga Ciğerci'nin, Galatasaray'daki geleceği için çok ama çok önemli! Fernando'nun sakatlık sürecinde dahi formayı alamayan, Donk'a kaptıran Tolga bugün eline geçen şansı iyi kullanamazsa bence Galatasaray kariyeri riske girer. Fatih Terim, her oyuncuya şans verir ama istediği mücadeleyi, hırsı, isyan göremezse cezayı kesmesini de bilir. Tolga'nın performansı Galatasaray'daki hikayesini de tayin edecektir.

Mariano, bana göre Galatasaray tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerden biri. Hatta ilk 3'e girecek potansiyele, kariyere, yeteneğe sahip! Sağ taraftan oyun kurabilecek bir beke sahip Galatasaray! Fatih Terim bana göre Belhanda, Gomis ve Selçuk'a olduğu gibi Mariano'ya da gerekli mesajı verdi. Savaşmazsan bu formayı giyemezsin dedi. Şimdi Mariano'nun 5 haftalık yedek kalma sürecine isyan eden bir oyun sergilemesi gerekli. Bu arada Akhisar Belediyespor ve Okan Buruk'a da ayrı bir yer ayırmak gerekli. Okan Buruk'u bu kupada yarı finale kalma başarısı gösterdiği için tebrik etmek gerekli! Galatasaray'ın büyük başarılara imza atmış Uefa kupalı kadrosuna en başarılı teknik adam olma yolunda merdivenleri koşar adım tırmanıyor...