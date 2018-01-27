Fatih Terim'den Ndiaye açıklaması! 'Transferi...'

İşte Terim'in maç öncesi Ndiaye sözleri...

Ndiaye bizim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'da kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Perşembe ve Cuma günü süreç içerisinde kafasının karışık olduğu malum. Kafasının karıştığını, oynayamayacağını ve konsantre olamayacağını ifade etti.. Ben de onunla evinde çocuğuyla daha rahat bir ortamda olmasını ve gerilimden uzakta olmasını söyledim. 31 Ocak'a kadar süre var eğer bir şey olacaksa... Galatasaray'ın menfaatleri benim ve oyuncularım menfaatimden önce gelir. Kulübümüz için bir faydası olacaksa kararımı mantığımla veririm. Biz oyuncuların alacağını ödemezken transfer yapılmasına göz yumamam. Tüm oyuncularımızı kaybetmeyi göze alamam. Ndiaye'nin kafası çok karışık. Bunun için evine gönderdik.