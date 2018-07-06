Fatih Terim'den Muslera paylaşımı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa maçında hatalı gol yiyen Uruguaylı kaleciye destek oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa - Uruguay maçında hatalı gol yiyen Fernando Muslera'ya destek çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN DESTEK MESAJI
Öte yandan Galatasaray Kulübü de Uruguaylı file bekçisine destek oldu. Galatasaray, Twitter hesabından, "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek..." mesajını yolladı.
Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 6 Temmuz 2018
Desteğimiz hiç eksilmeyecek... @1_Muslera_25 pic.twitter.com/eh02vgKwuT
Yorumları Göster
Yorumları Gizle