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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Milli Takım ve Barış Harekatı açıklaması

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Fatih Terim'den Milli Takım ve Barış Harekatı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün YouToube kanalından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, barış harekatının çok iyi geçmesini dilediğini ifade ederek, "Barış harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin bu harekatı başarıyla bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz her zaman tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. İstediğimiz şekilde bitmesini temnni ediyorum" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızı kulübün sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İSTANBULSPOR İLE BİR HAZIRLIK MAÇI YAPACAĞIZ"

Yarın İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacaklarını belirten Fatih Terim, "Milli takıma giden arkadaşlarımız harici, diğer arkadaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Yarın İstanbulspor ile bir hazırlık mnaçı oynayacağız. Zaten ondan sonra da arkadaşlarımız haftabaşı çeşitl günlerde bize katılacaklar. Bazıları maça bir iki gün kala anca gelebiliyorlar ama çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diye konuştu.

"BUGÜN KALBİMİZ MİLLİ TAKIMLA BİRLİKTE''

Milli takıma bugün oynayacağı Arnavutluk karşılaşmasında başarılar dileyen Teim, "Bugün kalbimiz millilerimizle. Onlardan her zaman iyi sonuç, iyi şeyler bekliyoruz. Her zaman da iyi sonuç alıyorlar, onlara güveniyoruz. Kalbimiz, dileğimiz inşallah çok iyi bir netice olur. Oyuncularımıza ve hocalarımıza buradan başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 

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