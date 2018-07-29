Fatih Terim'den mesaj gibi hamleler
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek takıma transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, bunun kaçınılmaz olduğunu, Club Africain karşılaşmasında yaptığı hamlelerle ortaya koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, ağustos sonuna kadar yönetimin gerekeni yapmasını bekliyor.
Galatasaray’da ligin başlamasına artık kısa bir süre kalırken teknik direktör Fatih Terim de, 3 kulvarda başarı için takviyenin şart ve kaçınılmaz olduğunu Tunus’ta bir daha gösterdi. Club Africain ile oynanan hazırlık maçında Terim, kadronun kısıtlı ve alternatifsiz olması nedeniyle sürpriz hamlelere imza atıp zorunluluğu belli etti.
Tecrübeli teknik adam sakatlığı bulunan oyuncuların da etkisiyle birlikte tam 5 futbolcusunu farklı mevkiilerde oynatmaya mecbur kaldı. Terim, Tunus ekibi karşısında orta sahada görev alan Ryan Donk’a stoperde görev verdi. Kulübede yeterli alternatif olmayınca 2. yarıda da sürprizlere imza attı.
İşte Club Africain karşısında Terim’in mecburen imza attığı hamleler...
NAGATOMO: İkinci yarıda sağ bekte görev aldı.
DONK: Stoperde görev yaptı.
AHMET ÇALIK: Oyunun son bölümünde sağ beke geçmek zorunda kaldı. MUĞDAT ÇELIK: İkinci yarıda oyuna giren futbolcu Gomis çıkınca forvette, daha sonra sağ açık ve 10 numara olarak görev aldı.
SELÇUK İNAN: İkinci yarıda defansif orta saha yani 6 numara pozisyonunda oynadı.
Daha sezon başlamadan Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Mariano’nun sakatlıkları da Terim’i bu hamlelere mecbur bıraktı. 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray’da Fatih Terim, yönetimden en az 3-4 transfer hamlesi beklediğini açıkça gösterdi. Tecrübeli teknik adam Süper Kupa finali yada ligde değil Şampiyonlar Ligini düşünerek Ağustos ayının sonuna kadar yönetimden bir formül üretip bu hamlelerin yapılmasını istiyor.
LINNES VE DONK UCUZ ATLATTI
Club Africain takımının, 1-0 Galatasaray’ın kazandığı hazırlık maçında oynadığı sert futboldan şikayetçi olan sarı kırmızılılar, bu mücadeleyi küçük sorunlarla geçti. Tunus’ta oynanan karşılaşmada Martin Linnes ve Ryan Donk’un sert darbeler sonrasında sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Donk ile Linnes’in bileğine aldığı darbeler nedeniyle ağrılarının olduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim de, 5 Ağustos’ta Akhisarspor ile Konya’da oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasını göz önünde bulundurarak, iki oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. Sarı kırmızılı teknik adam, bu futbolcuları, Yunanistan’ın AEK takımıyla yarın Atina’da oynanacak hazırlık maçında sahaya sürmeyecek
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