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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.07.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den mesaj gibi hamleler

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Fatih Terim'den mesaj gibi hamleler

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek takıma transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, bunun kaçınılmaz olduğunu, Club Africain karşılaşmasında yaptığı hamlelerle ortaya koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, ağustos sonuna kadar yönetimin gerekeni yapmasını bekliyor.

Galatasaray’da ligin başlamasına artık kısa bir süre kalırken teknik direktör Fatih Terim de, 3 kulvarda başarı için takviyenin şart ve kaçınılmaz olduğunu Tunus’ta bir daha gösterdi. Club Africain ile oynanan hazırlık maçında Terim, kadronun kısıtlı ve alternatifsiz olması nedeniyle sürpriz hamlelere imza atıp zorunluluğu belli etti.

Tecrübeli teknik adam sakatlığı bulunan oyuncuların da etkisiyle birlikte tam 5 futbolcusunu farklı mevkiilerde oynatmaya mecbur kaldı. Terim, Tunus ekibi karşısında orta sahada görev alan Ryan Donk’a stoperde görev verdi. Kulübede yeterli alternatif olmayınca 2. yarıda da sürprizlere imza attı.

İşte Club Africain karşısında Terim’in mecburen imza attığı hamleler...

NAGATOMO: İkinci yarıda sağ bekte görev aldı.

DONK: Stoperde görev yaptı.

AHMET ÇALIK: Oyunun son bölümünde sağ beke geçmek zorunda kaldı. MUĞDAT ÇELIK: İkinci yarıda oyuna giren futbolcu Gomis çıkınca forvette, daha sonra sağ açık ve 10 numara olarak görev aldı.

SELÇUK İNAN: İkinci yarıda defansif orta saha yani 6 numara pozisyonunda oynadı.

Daha sezon başlamadan Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Mariano’nun sakatlıkları da Terim’i bu hamlelere mecbur bıraktı. 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray’da Fatih Terim, yönetimden en az 3-4 transfer hamlesi beklediğini açıkça gösterdi. Tecrübeli teknik adam Süper Kupa finali yada ligde değil Şampiyonlar Ligini düşünerek Ağustos ayının sonuna kadar yönetimden bir formül üretip bu hamlelerin yapılmasını istiyor.

Fatih Terimden mesaj gibi hamleler

LINNES VE DONK UCUZ ATLATTI

Club Africain takımının, 1-0 Galatasaray’ın kazandığı hazırlık maçında oynadığı sert futboldan şikayetçi olan sarı kırmızılılar, bu mücadeleyi küçük sorunlarla geçti. Tunus’ta oynanan karşılaşmada Martin Linnes ve Ryan Donk’un sert darbeler sonrasında sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Donk ile Linnes’in bileğine aldığı darbeler nedeniyle ağrılarının olduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim de, 5 Ağustos’ta Akhisarspor ile Konya’da oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasını göz önünde bulundurarak, iki oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. Sarı kırmızılı teknik adam, bu futbolcuları, Yunanistan’ın AEK takımıyla yarın Atina’da oynanacak hazırlık maçında sahaya sürmeyecek

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