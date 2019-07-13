Fatih Terim'den Mehmet Topal hamlesi | Transfer haberleri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosunda istiyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra vize işlemlerini başlatan Mehmet Topal, İngiltere ve İspanya'ya transfer görüşmesine gidiyor.
Terim aradı
Yurt dışı görüşmeleri için İspanya ve İngiltere'ye gidecek olan Mehmet Topal'ı Fatih Terim de kadrosunda istiyor. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, Mehmet Topal'ı arayarak 'Bize gel" dedi.
Topal'dan Terim'e yanıt
Mehmet Topal ise "Hocam öncelik yurt dışı, olmazsa konuşuruz" açıklaması yaptı.
Topal geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol, 3 asist ile sezonu kapatmıştı.
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