Fatih Terim'den maç sonu hakem itirafı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 golle kazandıkları Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı.
Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Öncelikle şehit ailelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Umut'a geçmiş olsun diyorum, umarım önemli bir şeyi yoktur. 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Oyunumuz buna müsaitti ama sıkıntıya da düşebilirdik. Derbiden sonra, başımıza gelenlerden sonra çocukların tekrardan dönmesi kolay olmadı. Kayserispor da çok ciddi bir rakip. 1-0 geriye düştük ama 11'e 11'de çok pozisyona girdik. 11'e 10 oynamak ayrı bir senaryo gerektiriyor. Çok fazla başımıza gelen hadise değil. Bir geçen hafta, bir de ilk yarıdaki Kayserispor maçı. Çok pozisyon bulmamıza rağmen, 2'ye 0 gitmemize rağmen atamadık. Bu kadar sıkıntılı zamandan sonra 3 puan iyidir. Feghouli'nin hafif bir sakatlığı vardı, geri döndü. Nagatomo uzun bir aranın ardından döndü. Hakem aleyhimize bazı şeyler verebilir miydi, verebilirdi. Benim sadece kastettiğim bizim tarafımız değil zaten. Burada beni memnun eden tek şey, takımımın vazgeçmemesiydi. Bu bizim için aynı zamanda toparlanma maçıydı. Şimdi kupaya hazırlanacağız. Arkasından Konya deplasmanı var, onlara hazırlanacağız. Sinan Gümüş'ün sakatlığı vardı, o yüzden kadroda değil. Gereğini de zaman içinde görürüz." dedi.
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