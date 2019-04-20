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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den maç sonu hakem itirafı

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Fatih Terim'den maç sonu hakem itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 golle kazandıkları Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Öncelikle şehit ailelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Umut'a geçmiş olsun diyorum, umarım önemli bir şeyi yoktur.  3 puan almak bizim için çok önemliydi. Oyunumuz buna müsaitti ama sıkıntıya da düşebilirdik. Derbiden sonra, başımıza gelenlerden sonra çocukların tekrardan dönmesi kolay olmadı. Kayserispor da çok ciddi bir rakip. 1-0 geriye düştük ama 11'e 11'de çok pozisyona girdik. 11'e 10 oynamak ayrı bir senaryo gerektiriyor. Çok fazla başımıza gelen hadise değil. Bir geçen hafta, bir de ilk yarıdaki Kayserispor maçı. Çok pozisyon bulmamıza rağmen, 2'ye 0 gitmemize rağmen atamadık. Bu kadar sıkıntılı zamandan sonra 3 puan iyidir. Feghouli'nin hafif bir sakatlığı vardı, geri döndü. Nagatomo uzun bir aranın ardından döndü. Hakem aleyhimize bazı şeyler verebilir miydi, verebilirdi. Benim sadece kastettiğim bizim tarafımız değil zaten. Burada beni memnun eden tek şey, takımımın vazgeçmemesiydi. Bu bizim için aynı zamanda toparlanma maçıydı. Şimdi kupaya hazırlanacağız. Arkasından Konya deplasmanı var, onlara hazırlanacağız.  Sinan Gümüş'ün sakatlığı vardı, o yüzden kadroda değil. Gereğini de zaman içinde görürüz." dedi.

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