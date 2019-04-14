Fatih Terim'den maç öncesi imalı açıklama! "Rakiplerimiz..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.
Rakip takımların futbolcularına gereken kartların çıkmadığını belirten Terim, "Luyindama ve Marcao, Fenerbahçe maçı öncesinde takımı eksik bıraktı. Maalesef rakiplerimiz aynı şeylere denk gelmiyor. Hatta kırmızılara bile sarı çıkmıyor. Semih mi, Ahmet mi diye düşündük, Semih'te karar kıldık. Semih burada kazandığımız şampiyonlukta oynayan bir oyuncumuz. Kararımızda bu da etki etti." ifadelerini kullandı.
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