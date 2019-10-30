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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den kadroya yabancı neşteri

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Fatih Terim'den kadroya yabancı neşteri

Terim ve ekibine göre bugüne dek verilen şansları iyi değerlendiremeyen bazı yabancı futbolcular, Galatasaray’da oynadıklarının farkında olmadıkları için takımı sahiplenmiyorlar. Bazı lejyonerler ise ‘sezon sonu nasıl olsa gideceğiz’ düşüncesiyle hareket ettikleri için gerçek performanslarını sahaya yansıtamıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Beşiktaş yenilgisi sonrası, yerli futbolcuları kast ederek, “Belki bazı oyuncularıma haksız etmiş olabilirim. Bundan sonra onları daha çok göreceksiniz” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bu sözlerinin nedenleri ve bundan sonra hangi oyunculara şans vereceği ortaya çıktı.

Terim ve ekibine göre takımdaki bazı yabancı futbolcularda öne çıkan sorunlar şöyle:

Üç yabancının gitmesi bekleniyor

1-) Galatasaray taraftarının ve teknik heyetinin coşkusunu, isteğini anlayamıyorlar.

2-) Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de sona erecek olan bazı futbolcular ‘sezon sonu nasıl olsa gideceğiz’ düşüncesiyle hareket ediyor.

3-) Takımı gerçek anlamda sahiplenmiyorlar. Ocak ayında üç yabancıyı göndermeyi planlayan Fatih Terim, bundan sonra özellikle Süper Lig karşılaşmalarında yerli futbolculara daha çok şans verecek. Cuma günü İstanbul’da oynanacak Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de 4 yerli oyuncu forma giyecek.

Defansta iki oyuncu değişecek

Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu mücadele ve hırsıyla büyük alkış alan Adem Büyük, bu sezon Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından Rize maçında da ilk 11’de oynayacak.

Uzun süren sakatlığının ardından forma şansı bulduğu Yeni Malatya ve Sivasspor maçlarında beğeni toplayan Şener Özbayraklı, Mariano’nun yerine sağ bekte görev yapacak. Yine bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan sol bek Yuto Nagatomo’nun yerine Emre Taşdemir’in oynaması bekleniyor.

Forma şansı bulduğu 5 Süper Lig maçında yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram’ın da bu haftaki Rizespor karşılaşmasından itibaren ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

Fatih Terimden kadroya yabancı neşteri

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