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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.08.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den İtalya anıları

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İtalyan futbolseverler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e olan sevgilerini, "İmparator'u unutmadık" sözleriyle gösteriyor.

Galatasaray, bu akşam TSİ 22.00'de Artemio Franchi Stadı'nda ACF Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 

Tecrübeli teknik adam Terim, İtalya'da bir dönem çalıştırdığı Fiorentina'nın taraftarları tarafından hala büyük bir ilgiyle karşılanıyor. DHA'nın mikrofon uzattığı İtalyan futbolseverler, "Fatih Terim'i çok özledik. İmparator'u unutmadık" ifadelerini kullandılar. Floransa kentindeki Signoria Meydanı'nda bulunan futbolseverler ayrıca, Galatasaray'a ve Fatih Terim'e olan sevgilerini dile getirdiler.

FATİH TERİM'DEN İTALYA ANILARI

Bu arada basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemki anılarını anlattı. O dönemde İtalyanların gün geçtikçe kendisini daha çok sevdiğini belirten teknik adam, şu ifadeleri kullandı;

"Merve'ye motosiklet binmeyi öğrettik. 15 yaşındaydı Merve, tabii öğretene kadar 3-5 kez düştük bizim oralarda. Kendi sahamızda ilk Reggina maçına çıkmıştık. Bu maçtan sonra 54 kişi bir restoranda yemek yedik. Beni yalnız bırakmak istemeyen, ziyaret eden Türklerle güzel bir akşam geçirdik. Her gün kent merkezindeydik. Butikçiler arkadaşımızdı. Gittiğimiz her yerde çok rahat ettik. Gün geçtikçe de beni daha çok sevdiler."

Tecrübeli teknik direktör, Floransa anılarına şöyle devam etti;

"Stadyumun altında antrenman yapıyoruz. Stadyumun orada her gün sabah gazeteleri okuyan, yaş ortalaması yüksek bir grubun yer aldığı küçük bir dükkan vardı. Bir gün şoföre dedim ki, 'dur bir kahve içelim.' Bir sürpriz yaptım onlara. Bu sürprize çok sevinmişlerdi. En son onlar beni davet ettiler, 'gel bir kahve iç' diye...

Juventus ile 3-3 berabere kalmıştık. Ben de çok merak etmiştim, iki şehir arasında bu kadar mesafe varken, nereden geliyor bu fanatizm diye. Alp Dağları derbisiymiş. Kaybetme, kazan.. Bütün sezon ne yaparsan yap gibi. Ben 2-0 öndeydik ama kazanamadık dedim, o kadar sevinçliler ki 'ne diyorsun sen' dediler. Çok mutlu günler geçirdik. İlk defa çıkmanın verdiği heyecan vardı. Ne olursa olsun korkumuz yok ama küçük endişeleri oluyor insanın. Biz Trapattoni gibi bir devin ardından gelmişiz. Hiç kolay değil. Herkes Batistuta'yı soruyor. Ancak ben gelmeden, o Roma'ya gitmişti."

TERİM'İN İTALYANCA DERSLERİ

İtalyanca dersler aldığını da sözlerine ekleyen Terim, şöyle konuştu;

"Benim onlar gibi konuşacağım diye bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Hata yapmaktan da hiç korkmam. Çünkü, saygı olarak deniyorum. Bugün bize gelip yıllarca kalıp, 3 kelime bilmeyen hocalar oldu. Hepsinin bu konuda yardımcıları vardı.

Bir gazeteci 'oyuncularınızla saha içinde nasıl iletişim kuracaksınız?' diye sormuştu. Ben de 'dönüşte basın toplantısını İtalyanca yaparız' demiştim ve sonrasında gülüştük. Dönüşte basın toplantısını İtalyanca yapmıştım. En çarpıcı şeylerden birisi bir spor programına çıktım. 'Siz mi konuşacaksınız, yardımcınız mı' dediler. Ben de deneyeceğim dediğimde çok mutlu oldular...

Benim iyi bir takımım, iyi bir grubum vardı. Torricelli, cuma gününe kadar dizinin şişiyle uğraşırdı. Onu indirirdi. Cumartesi, pazar çıkar aslan gibi oynardı. Di Livio, Rui Costa, Nuno Gomes, Repka, kaleci Toldo, hepsi çok iyi çocuklardı."

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