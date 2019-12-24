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GeriFutbol Fatih Terim'den imalı paylaşım; "Zorlu geçecek"
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Futbol
24.12.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den imalı paylaşım; "Zorlu geçecek"

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Fatih Terim'den imalı paylaşım; "Zorlu geçecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile buluşmasına gönderme yapan Fatih Terim'in paylaşımında "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadeleri yer aldı.

Fatih Terimden imalı paylaşım; Zorlu geçecek

 

 

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