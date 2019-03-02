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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den iki yıldıza özel uyarı

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Fatih Terim'den iki yıldıza özel uyarı

Son haftalarda, ileri uçtaki Diagne ve Mitroglou’nun yeteri kadar pas alamadığı görüşünde olan Terim, takımın en önemli iki kanat oyuncusu, Onyekuru ve Feghouli’yi özel olarak uyardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı santrforları Diagne ile Mitroglou’nun, ceza sahası içinde yeteri kadar topla buluşamayıp kanat oyuncularından pas alamadığını tespit ederken bu duruma el koydu. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk yarısındaki oyun düzeninin de etkisiyle, kanatta görev alan Onyekuru ile Feghouli’nin sık sık içeri kat edip gol arayıp skor üretmeyi ön planda tuttuğunu ve bu yüzden santrforların hedeflenen yüzdede topla buluşamadığına dikkat çekti.

İki futbolcusuyla görüşen Terim, “Santrforda görev alan oyuncularımız yeteri kadar topla buluşamıyor. Bu durumu ortadan kaldırırsak her zaman sonuca daha rahat ulaşırız. Mücadele ve azminizi takdir ediyorum. İyi niyetle çalışıyorsunuz ancak skor üretmeye çok fazla kilitleniyorsunuz. Kanatlardan Mbaye (Diagne) ve Kostas’ın (Mitroglou) daha fazla topla buluşturulması, gerekli servislerin, asistlerin yapılması gerekli. Siz pas verirseniz, ilerideki santrfor da golü atar” dedi.

‘ÖĞRENİYORUM’

Onyekuru da dün sosyal medya hesabından Fatih Terim’le bir fotoğrafını paylaşıp “Hocamdan Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum” ifadelerini kullandı.

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