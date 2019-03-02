Fatih Terim'den iki yıldıza özel uyarı
Son haftalarda, ileri uçtaki Diagne ve Mitroglou’nun yeteri kadar pas alamadığı görüşünde olan Terim, takımın en önemli iki kanat oyuncusu, Onyekuru ve Feghouli’yi özel olarak uyardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı santrforları Diagne ile Mitroglou’nun, ceza sahası içinde yeteri kadar topla buluşamayıp kanat oyuncularından pas alamadığını tespit ederken bu duruma el koydu. Tecrübeli teknik adam, ligin ilk yarısındaki oyun düzeninin de etkisiyle, kanatta görev alan Onyekuru ile Feghouli’nin sık sık içeri kat edip gol arayıp skor üretmeyi ön planda tuttuğunu ve bu yüzden santrforların hedeflenen yüzdede topla buluşamadığına dikkat çekti.
İki futbolcusuyla görüşen Terim, “Santrforda görev alan oyuncularımız yeteri kadar topla buluşamıyor. Bu durumu ortadan kaldırırsak her zaman sonuca daha rahat ulaşırız. Mücadele ve azminizi takdir ediyorum. İyi niyetle çalışıyorsunuz ancak skor üretmeye çok fazla kilitleniyorsunuz. Kanatlardan Mbaye (Diagne) ve Kostas’ın (Mitroglou) daha fazla topla buluşturulması, gerekli servislerin, asistlerin yapılması gerekli. Siz pas verirseniz, ilerideki santrfor da golü atar” dedi.
‘ÖĞRENİYORUM’
Onyekuru da dün sosyal medya hesabından Fatih Terim’le bir fotoğrafını paylaşıp “Hocamdan Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum” ifadelerini kullandı.
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