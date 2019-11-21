Fatih Terim'den flaş talimat! Muslera...
Galatasaray'da Fernando Muslera, sakatlığına rağmen Başakşehir maçında forma giymek istiyor. Muslera'nın yokluğunda kalenin alternatifi Okan Kocuk.
Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, belindeki ve kolundaki ağrılara rağmen Başakşehir maçında forma giymeye karar verdi.
Milli takım kampından erken ayrılarak İstanbul'a dönen deneyimli eldivenin tedavisi sürüyor. Sağlık ekibinin seferber olduğu Muslera, Başakşehir mücadelesinde oynamak istiyor.
Muslera'nın Başakşehir maçında forma giyememe ihtimaline karşı Fatih Terim, yedek eldiven Okan Kocuk'a "Hazır ol" talimatı verdi.
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