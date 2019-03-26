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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den flaş karar! İmza...

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Fatih Terim'den flaş karar! İmza...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ibra krizi sonrası seçim yapılana kadar yeni sözleşmeyi imzalamama kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmemişti.

Bu gelişmelerin ardından dün bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, 'Şu an itibarıyla Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Gereken her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz.' demişti.

Bu olayların ardından mali Genel Kurul öncesi Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüş, 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmışlardı.

Ancak Cengiz ibra edilmeyince işler karıştı. Fatih Terim'in nezaketen yeni seçim yapılana kadar herhangi bir imza atmayacağı öğrenildi.

Başkan Cengiz, dün yaptığı basın toplantısında 'Görevimizin başındayız' açıklamasını yapmıştı...

Mustafa Cengiz: Görevimizin başındayızGalatasaray'da zorunlu seçim kararı ile sonuçlanan genel kurulun ardından başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenledi. Cengiz, "Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız bir şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelelere geçecek ve onları sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir." açıklamasını yaptı.
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