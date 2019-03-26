Fatih Terim'den flaş karar! İmza...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ibra krizi sonrası seçim yapılana kadar yeni sözleşmeyi imzalamama kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edilmemişti.
Bu gelişmelerin ardından dün bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, 'Şu an itibarıyla Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Gereken her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı şekilde alınan kararlara karşı hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz.' demişti.
Bu olayların ardından mali Genel Kurul öncesi Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ile görüşmüş, 5 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşmışlardı.
Ancak Cengiz ibra edilmeyince işler karıştı. Fatih Terim'in nezaketen yeni seçim yapılana kadar herhangi bir imza atmayacağı öğrenildi.
Başkan Cengiz, dün yaptığı basın toplantısında 'Görevimizin başındayız' açıklamasını yapmıştı...
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