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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.11.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması

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Fatih Terim'den flaş Falcao açıklaması

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa yaptı açıklamalar şöyle:

'Bugün herkesin elinden geleni yaptığı bir maç oldu. Herkes formanın hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynama kültürümüzü artırmamız lazım. En büyük eksiğimiz bu. Değişikliklere ayak uydurmamız lazım. Ve böyle devam etmemiz lazım."

"İkinci yarıda bir top haricinde pozisyon vermedik. Bu sevindirici. Bunun dışında çok pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Çok geliştirmemiz lazım tabii."

Falcao'nun durumu

"Şener'in durumu büyük talihsizlik. Şener bizim için, Mariano ile beraber çok önemli bir oyuncu, hele hele Madrid gibi maçlarda çabuk oyunculara ihtiyacımız var. Uzun süre bizimle olmayabilir. Falcao en az bir 10 gün daha bizimle beraber olamayacak. Real Madrid maçında olmayacak ama orada bizimle olacak. Falcao yarın İspanya'ya gidecek, tekrar, ikinci bir tedavi süresi için. Orada kampımıza gelecek, bizi ziyaret etmeye. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid maçında da, Antep'te de hayır, oynamaz. Sonra ara var, aradan sonra olabilir."

"İspanya'da Madrid ile oynamak kolay değil, orada daha zor maç olacak. Galatasaray, Galatasaray gibi oynadığı zaman, ne olduğunu görebiliyoruz. Orada da onu sahaya koymak için elimizden geleni yapacağız ama hiç kolay olmayacak."

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