Fatih Terim'den flaş Belhanda kararı! O da bıraktı...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sahip çıktığı ve eleştirilere rağmen savunduğu Belhanda bu kez gözden düştü. Tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor maçında Faslı yıldızı kızağa çekme kararı aldı.
Spor Arena | Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor maçına odaklanan Galatasaray'da Belhanda için karar çıktı...
Oyundan çıkarken taraftarlarla yaşadığı sorunlar ve bunun ardından yaptığı silah hareketi ile tepki çeken Belhanda'ya Fatih Terim sahip çıkmıştı. Görünen o ki Faslı futbolcu, tecrübeli teknik adamı da sinirlendirdi.
Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşması sonrasında Belhanda'yı yine kızağa çekme kararı aldı. Lemina ve Feghouli'den birinin hazır olması durumunda Terim, tercihini bu isimlerden yana kullanacak.
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