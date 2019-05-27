Fatih Terim'den F.Bahçe'ye gönderme! "Rütbemiz farklı..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı.
Terim'in açıklamaları şöyle:
"Neler mi yaşadık? Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısında söylediğim bir laf var; organize ama amatör kötülük diye. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz, bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticim, hepsi. O da yetmiyor, 17 kulüp, siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylediklerine göre birbirinden habersiz bir bildiri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Galatasaray'a karşı olduğu kesin. Karşınızda 10 maç ceza almış bir teknik adam var. Hatta daha sonuncu açıklanmamasına rağmen, şu anda kupasıyla beraber 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Şu anda anlatırken çok basit geliyor."
"Kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış birkaç yorumcu, çıkıp, hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor, günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Hak yiyip, gak diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara, tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum, zaten çok açık. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı arttırmak istemiyorum."
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