Fatih Terim'den Ersun Yanal'a cevap
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının ardından üstü kapalı mesajlar veren Ersun Yanal'a cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'de 1-0 mağlup olarak liderlik fırsatını teptikleri maçın ardından üstü kapalı mesajlar vermişti.
"Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere selam yolluyorum" diyen Ersun Yanal'a Fatih Terim'den cevap geldi.
Fatih Terim, Real Madrid maçı için İspanya'ya giderken kendisine sorulan bir soruya cevap verirken Ersun Yanal'a gönderme yaptı.
Deneyimli teknik adam, "Hocam bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna, "Selam söylüyorum." diyerek yanıt verdi.
Terim'in bu sözleri Ersun Yanal'a mesaj olarak algılandı.
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