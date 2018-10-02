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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.10.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Eren Derdiyok açıklaması: MR'ında bir şey yok; ama...

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Fatih Terim'den Eren Derdiyok açıklaması: MR'ında bir şey yok; ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eren Derdiyok'un sakaltık durumu ile ilgili kritik bilgi verdi. Eren'in MR'ında bir soruna rastlanmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, ağrıları olduğunu söyleyen futbolcunun durumunun maç saatinde belli olacağını dile getirdi.

Fatih Terim basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil belki de minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in durumu daha bir değişik. MR'ında herhangi bir şey yok. İşin tıbbi tarafında doktorla konuştum, bir şey yok. Kendisinin beyanı bizim için esas olandır. Yarına kadar bekleyeceğiz. Sonuç itibarıyla Galatasaray takımı buraya Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında kazanmak adına, iyi oynamak adına geldi. Burada defansı ve atağı aynı anda, blok halinde yapmak, bütün halinde oynamamız gerekiyor. Çok iyi bir takımla oynayacağız çünkü. Erzurum maçı biter bitmez hazır olmaya çalışıyoruz. Takım duruşumuz, reaksiyonumuz iyi olmalı. Topu kazandığımız ve kaybettiğimiz anlardaki reaksiyonumuz çok iyi olmalı. Bu eksikler, gedikler hep olacaktır. Keşke olmasaydı ama netice itibarıyla 11'e 11 oynayacağız.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yarışmalarına rakipleri ile aynı seviyede veya aynı haklara sahip olarak başlamadı. Böyle bir dezavantajımız var. UEFA'nın cezasından dolayı bayağı sıkıntılı bir zaman geçirdik. Galatasaray kaybetmişse, bu kritiğe ve eleştiriye açıktır kabul ediyorum. Bizler ancak müsaade edersek ancak rakibimiz bize skor ve oyun üstünlüğü sağlıyor. Biz de bu iki maçta rakibimize müsaade etmişiz ki bize skor üstünlüğü sağlamış. Bu maç itibarıyla bir mesajımız olmalı.Bunu önce oyun olarak, sonra skor olarak göstermeliyiz. Galatasaray bunu oyun olarak göstermiş bir takım hep. Biz müsaade etmedikçe hiçbir takım bize üstünlük sağlayamaz, demek ki müsaade ediyoruz.

Porto takım halinde oynayan, takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Önemli de oyuncuları var. Aboubakar çok beğendiğim bir oyuncu ama o olmadığı zaman yerine koyacağı Marega gibi Brahimi gibi oyuncular var. Bizde sakat olan oyuncular daha fazla ve bizi daha çok etkileyecek bunlar.

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