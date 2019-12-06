Fatih Terim'den Emre Mor kararı! Kadro dışı...

Galatasaray'da Emre Mor hayal kırıklığı yarattı. Sezon başı Celta Vigo'dan 600 bin euro ödenerek 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu kendisinden bekleneni veremedi.

Böylece Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da adı sorunlu oyuncuya çıkan Emre için sarı kırmızılı taraftarların ''Fatih Terim onu tekrar kazanır'' beklentisi gerçekleşmedi.

Büyük umutlarla alınan Emre Mor bu sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da kadroya girmekte bile zorlandı.

Ligde 10 maçta toplam 365 dakika şans bulan genç futbolcu sadece 3 maçta on birde sahaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın üçünde 45 dakika forma giyebildi.

Emre Mor, son olarak sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika forma giydi ancak bir varlık gösteremedi.

TERİM KADRO DIŞI BIRAKACAK

Fatih Terim, bugüne kadar bekleneni veremeyen ve Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında sahanın en çok tepki çeken oyuncularından birisi olan Emre Mor'u kadro dışı bırakmaya hazırlanıyor.

Emre Mor'un devre arasında sözleşmesinin fesih edileceği ve Celta Vigo'ya geri gönderileceği belirtiliyor. (Sabah)

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