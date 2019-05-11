Fatih Terim'den Emre Akbaba sözleri! "Hakikaten çok çok üzgünüm"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Terim, Emre'nin sakatlığı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtirken, "Emre'ye çok üzüldük, büyük geçmiş olsun. Bir sezonda iki defa... Hakikaten çok çok üzgünüm. Emre'nin annesinin de tüm annelerin de gününü kutluyorum. Oyunu olabildiğince sakin oynamaya çalıştık. Yemememiz gereken goller yedik. Penaltıyı atsak oyunu kopartabilirdik ama ne olursa olsun 2. yarının en iyi takımıyla oynadık. Bütün senenin yorgunluğunu, emeğini sonunda kupayla taçlandırabileceğimiz bir fırsat verdi Allah. 8-9 günde 3 tane maç oynayacağız. Ne fizik açısından ne psikolojik olarak kolay değil. İnşallah bunu hayırlısıyla değerlendireceğiz." dedi.
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