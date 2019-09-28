Fatih Terim’den defansa derbi emirleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim’den defansa derbi emirleri
GeriFutbol Fatih Terim’den defansa derbi emirleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fatih Terim’den defansa derbi emirleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim’den defansa derbi emirleri

G.Saray, F.Bahçe maçı hazırlıklarında özel bir uygulamaya gitmedi. Marcao ve Luyindama’ya geride risk almadan oynamalarını söyleyen Fatih Terim, Lemina’ya F.Bahçe orta sahasının dirençli olduğunu anlattı.

G.SARAY’da 5 yıllık galibiyet özlemine son vermek adına hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının hafta boyunca oyuncularını Fenerbahçe maçının stresine sokmamak adına özel bir uygulamaya gitmediği öğrenildi. 

Son antrenmanda oyuncuları ile konuşarak talimatlarını ileten Terim özellikle stoper ikilisi Marcao-Luyindama’yı uyardı. Sezona iyi başlayamayan bu oyunculara Terim, risk almamalarını ve oyunu geriden kurarken basit pas hataları yapmamalarını söylerken, top kaybından uzak durmaları, pozisyon alırken de yanlışa düşmemeleri gerektiğini de ekledi.

Feghouli’ye: Baskı yap!

DERBİ 11’ini hafta başında belirleyen ve orta sahada Lemina’ya görev verecek olan Terim, Fenerbahçe’nin orta sahada direnci gücü yüksek olduğunu aktarıp Gabonlu oyuncudan eskii performansının üzerine çıkmasını istedi.

Orta saha üstünlüğünü isteyen Terim, merkezde sıkı ve güçlü presle Fenerbahçe’ye karşı koymaları gerektiğini aktarıp Belhanda-Babel ve Feghouli’nin de bu noktada baskı kurmalarını, Nzonzi-Lemina ikilisine destek vermelerini söyledi.

Falcao’nun derbi başarısı

Galatasaray’ın en önemli gol silahları Falcao ve Babel ise özel şut idmanları ile hazırlandı. Son 2 taktik idmanında iki futbolcu ekstra şut ve hücum çalışmaları yaptı. Galatasaray’ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı kariyerinde toplam 6 gol ve 2 asisti bulunan Falcao da, hem ceza sahası hem de dışından kaleci Altay Bayındır’ı geçmeye çalışacak.

Kolombiyalı golcü, Monaco forması ile Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırıp 1 de asiste imza atmıştı.

TERİM İÇİN TRİBÜN ŞOVU

ULTRASLAN’dan Fatih Terim’e koreografili destek gelecek! Galatasaray tribünleri Fenerbahçe derbisi öncesinde yine koreografi şovuna imza atacak. Sarı kırmızılı taraftarlar 90 dakika öncesinde yapacakları koreografide teknik direktörlerine destek olup ezeli rakiplerine göndermede bulunacak.


iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Derbiye özel iddaa seçenekleri! VAR, ofsayt, uzatma ve dahası burada...
Vedat Muriqi kafasına taktı! Galatasaray...
Yanal sık sık dile getirdi! Emre...
Fatih Terim’den defansa derbi emirleri