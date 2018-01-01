« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Fatih Terim'den De Jong'a davet!

Fatih Terim'den De Jong'a davet!

Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'a Fatih Terim son bir şans verecek

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'a Fatih Terim son bir şans vermeye hazırlanıyor. De Jong'a 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampı için davet gitti.

A Takım'la idmanlara çıkacak Hollandalı ön libero Terim'in gözüne girmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüpte yabancı kontenjanı dolu olduğu için De Jong'a lisans çıkarılmamıştı.

De Jong'un kendini gösterip gösteremyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Galatasaray'da ön liberoda görev alan Fernando ilk hafta Kayseri maçını kesin olarak kaçıracak ve devamında durumu takip edilecek. Bu bölgede alternatifler olarak Donk ve De Jong denenecek. (Haber 7)

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ