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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.04.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Can Bartu açıklaması: 'Koridorlarımızda duruyor. Her gün ona bakıyoruz

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Ligde hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bugün yapılan antrenman öncesinde Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz GS TV'ye yaptığı açıklamad, Can Bartu'nun vefatını gece duyduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Bizim gençliğimizin idolleri vardı. Bu idoller Metin Oktay'dı, Can Bartu'ydu, Turgay Şeren'di, Lefter'di, Hakkın Yeten'di. Biz onlarla büyüdük. Futbolu onlarla sevdik. Onlarla asla çirkin mücadeleyi değil, fair, dürüst mert mücadeleyi gördük. Efendiliği, rakibe saygıyı gördük. Benim en yakın arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım, rakip takımı tutanlar kardeşlerine Can adını verdi. Ben rahmetli kardeşime Metin adını vermiştim. Bizim bütün kuşak böyle büyüdü. Sanırım Abdurrahim Bey de aynı durumda. Hep onları idol olarak aldık. Ve bizi hiç utandırmadılar. Can Bartu'yu çok enteresan, zapping yaparken FB TV'de gördüm ve dinledim. Ben Can'ı görünce durup dinlerim ne diyor derim. Çok şaşırdım vefatına. Çünkü 2-3 gün önce FB TV'deydi. O efendiliğiyle, o kibarlığıyla, o vakur tavrıyla yine futbolu yorumluyordu. Her kelimesine katıldığım saygıdeğer bir insan. Ben rahmet diliyorum. Onun örnek olmasını diliyorum. Sadece Fenerbahçe'ye değil bütün futbol camiasına. Kendisine Türk futboluna yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Terimden Can Bartu açıklaması: Koridorlarımızda duruyor. Her gün ona bakıyoruz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Can Bartu'nun Türk futboluna iz bırakmış, hafızalarda iz bırakmış bir isim olduğunu vurgulayarak, "Taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmış, hiç birimizin hiç bir zaman unutamayacağı, kendisinden çok şey öğrendiğimiz Can Bartu ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Fatih Terimden Can Bartu açıklaması: Koridorlarımızda duruyor. Her gün ona bakıyoruz

Teknik direktör Fatih Terim Can Bartu'nun Türk futbolunda bir ilk olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Hem basketbol milli takımında hem futbol milli takımında oynamış önemli futbolculardan, basketbolculardan bir tanesiydi. Can ağabey aynı zamanda kaybetmemek için büyük mücadele gösterdiğimiz önemli değerlerin temsilcisi simgesiydi. Metin ağabeyle olan fotoğrafı da koridorlarımızda duruyor. Her gün ona bakıyoruz. Bu değerleri de iyi bilenlerden bir tanesiydi. Sonradan kişiliğiyle de medya mensubu olarak televizyonlarda yorumcu olarak katkılarıyla da her zaman sevgiliyle hasretle anacağımız bir büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gittiği yerde Metin ağabey ile son zamanlarda kaybettiğimiz Turgay ağabeyle, Lefter ağabeyle, Süleyman ağabeyle beraber olacak. Hepsine selam olsun buradan. Allah rahmet eylesin." 

Fatih Terimden Can Bartu açıklaması: Koridorlarımızda duruyor. Her gün ona bakıyoruz

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