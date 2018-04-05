Fatih Terim'den Belhanda'ya: Sorumluluk al!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda ile özel görüştü ve “Sende o yetenek var. Kaleyi gördüğün an vurmanı istiyorum. Sorumluluk al, şutu düşün” dedi.
Şampiyonluk yarışında son viraja giren Galatasaray'da Fatih Terim, Belhanda'dan daha iyi verim almak istiyor. Seijder'den 10 numaralı formayı alan Faslı yıldız bu sezon 2 gol attı, 10 asist yaptı. Terim, ikinci yarının başında oynanan Kayseri, Osmanlı ve Sivas maçlarında Belhanda'yı yedek bırakarak kazandı. Terim'in mesajını alan Faslı 10 numara, Ndiaye'siz yeni orta saha düzeninde 8 numaraya geçti ve savunmaya daha çok yardım etmeye başladı. İmparator, performans olarak daha fazlasını beklediği Belhanda'dan şut çekmesini istedi. Fatih Terim geçen hafta oyuncusu ile yaptığı özel görüşmede "Sende o yetenek var. Kaleyi gördüğün an vurmanı istiyorum. Sorumluluk al ve şutu düşün" dedi. Terim'in direktifini yerine getiren yıldız oyuncu, Trabzonspor derbisinde 2'si isabetli, 3 şut çekerek tehlikeler yarattı. (Sabah)
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