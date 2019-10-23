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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 00:48, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Belhanda yorumu: "Beklemediğim bir şey"

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Fatih Terim'den Belhanda yorumu: "Beklemediğim bir şey"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında bulunan pozisyonların gole çevrilememesine vurgu yaptı. Belhanda'ya tepkiler konusunda taraftarlara sitemde bulunan deneyimli teknik adam, "Ali Sami Yen'de alışkın olduğum bir şey değil bu. Taraftar değil, seyirci böyle bir şey yapar" dedi.

Fatih Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid gibi takımlara bir plan hazırlarsınız. O plana göre de oynamaya çalışırsınız; ama burada en önemli nokta hele hele böyle seviyelerde yakaladınız mı atacaksınız. PSG, Real Madrid gibi takımlara pozisyon bulduğunuzda kaçıramazsınız. 18. dakikada1-0 geriye düştükten sonra olaylar değişebilir. Biz bu avantajı elde edemedik. Geçiş hücumlarını çok başarılı yapan bir takım demiştim. İkinci bölümde çok top kaybettik. Basit toplar kaybettik ve nitekim golü oradan yedik."

Real Madrid gibi bir takım karşısında girilebilecek tüm pozisyonlara girdik. Ne yazık ki hiçbirini atamadık. Benim bir hayalim var diye gelmiştim, bundan vazgeçmiş değilim. Böyle yürekten oynanan bir oyundan sonra diyecek bir şeyim yok.

Real Madrid'dir sizi yener, elinize , ayağınıza kadar gelmiş. Şampiyonlar Ligi seviyesinde 1 dakikada 3 net pozisyona giren takım var mı? Ama atamayan da yoktur. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bulduğunuzu atacaksınız.

BELHANDA TEPKİLERi

Hiçbir oyuncumuzun, en azından taraftarlarımızın bilmesi gereken bir şey var ki, performansını beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. Ali Sami Yen'de bu açıkçası, hiç alışık olmadığım, beklemediğim bir şey. Oyuncuların yuhalanması. Taraftar değil, seyirci böyle bir şey yapar. Çıkarken ne dedi bilmiyorum. Oyundan düşmeseydi, çıkarmazdım ben. Seri'nin de sarı kartı vardı. Daha bir kaç ay öncesinden şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Bu yuhalanma, küfür, ıslık Ali Sami Yen'de alışık olduğum bir şey değil.

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