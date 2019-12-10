Futbol Konseyi | ''Fatih Terim'den başka herkes suçlu!''

1- Son bir ayda ikinci kez dört büyükler bir arada galip gelerek haftayı kapadılar ve lider Sivas’ın ardına sıralandılar. Süper Lig mevsim normallerine dönüyor mu? Sivas’ın nefesi yarışa yeter mi?

2- BEŞiKTAŞ, ligde 6’da 6 ile ikinci basamağa tırmandı. Avcı’nın Avrupa Ligi’ndeki rotasyonu acaba olumlu sonuç mu verdi? Bireysel performans çıkışlarındaki esas sır bu mu?

3- TRABZONlu Sörloth, 9 gol, 4 asist üretti. Muriç F.Bahçe’nin lokomotifi... Falcao ve Van Persie ile kıyaslandığında acaba sır CV’ye değil, geleceğe yatırım mı?

4- G.SARAY, ikinci devresini mahkum oynadığı maçta Muslera’ya tutunarak yarışta kalabildi. Sarı kırmızılıların çıkış yolu ocak transferi mi? Onyekuru gibi isimler, sezonun kaderini değiştirebilir mi?

5- F.BAHÇE, G.Birliği karşısında 5 gollü bir galibiyet aldı ama maçta manşetleri çalan adam Ferdi’ydi. Ferdi’nin ilk 11 zamanı geldi mi? Moses iyileştiğinde Yanal’ın tercihi yine o mu olmalı?

6- HAFTA içinde dağıtılan Altın Top ödüllerini adil buldunuz mu? lionel Messi’nin Virgil Van Dijk’in önünde ödülü kazanması, Ronaldo’nun üçüncü bitirmesi sizce adaletli miydi?

TÜMER METİN

SiVAS ŞU AN LiGDEKi HERKESTEN GÜÇLÜ

1- LiGiMiZiN fabrika ayarlarına döndüğünü söylemek yanlış olmaz, senelerdir benim kriterim oyunun oturması ve oyuncuların form grafiklerinin artması için 12. haftanın sonunun belirleyici olmasıdır. Sivas’ın ciğer kapasitesinin şu anda altındaki herkesten güçlü olduğu bir gerçek. Son 3 haftayı +9 ile ile kapatırlarsa herkesin beklentisi olan ‘ocak ayı’ ekonomik açıdan sorunsuz lig lideri takıma daha çok yarayabilir.

AVCI ŞiMDi BAŞKA BiR PLAN YAPMAK ZORUNDA

2- ABDULLAH Avcı bir yol açtı... Maçına göre taktik ve bireysel performans eşiği yükselen futbolcular, Süper Lig’de zirveye tutunmalarını sağladı. Bu süreçte kırılma anlarını pozitif olarak atlattılar (Kasımpaşa maçındaki son dakika galibiyeti gibi). Şimdi istikrarı sağlayıp ikinci devreye başka bir plan yapmak zorunda Abdullah Hoca.

YA TEK VURUŞ USTASI OLACAK YA DA EKMEĞiNi TAŞTAN ÇIKARACAK

3- Sörloth ve Muriç’in benzer özellikleri var... Güçlü ve dinamik yapıları, onların hem takımları hem bizim ligimiz için biçilmiş kaftan olduklarının kanıtı. Zor bir ligimiz var bizim. Bu ligin iz bırakan santrforları ya gerçekten tek vuruş ustaları olmalı ya da boğuşan, ekmeğini taştan çıkaran savaşçılar. CV tabii ki önemli ama genç Falcao’yu veya Van Persie’yi alamıyoruz. O yüzden CV’den ziyade parlatmak daha uygun bir kriter gibi duruyor

GALATASARAY'IN BU DURUMDA OLMASI GERÇEKTEN TUHAF

4- FATiH Terim’in aynı tekrara düşmesi gayet normal. Mevcut kadro ile ocak ayına kadar zirve yarışının içinde kalmak istiyor. Kaleci Muslera’nın yıldızlaştığı maç maratonda bir tane denk gelmiş olsa makul karşılanabilirdi ama oturmayan oyun, bitmeyen sakatlıklar ve performans eğrisi değişen, güven aralığı düşük oyuncular Galatasaray’ın aldığı galibiyete bile gölge düşürdü. Şu kadronun bu ligde oynadığı bir maç sonrası, ‘Bugün önemli olan sadece 3 puandı’ diyebileceği bir ortamın içinde olması gerçekten tuhaf.

FERDi, MOSES’IN ÇOK ÖNÜNDE AMA YANAL ONA GÜVENEMEZ

5- NERESiNDEN baktığınız önemli. Yenilmezlik serisi 4 maç ama son iki deplasmanda kayıp 4 puan :). Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses’ın fersah fersah önünde bu bir gerçek. Ama yarışırken ona güvenemez Ersun Yanal, keza kendi rahat değil.

MESSi’NiN OLDUĞU BiR YERDE TARTIŞMA BAŞLAMADAN BiTER!

6- BU konuda kimse kusura bakmasın, Lionel Messi’nin aday olduğu yerde tartışma başlamadan biter. Yarın öbür gün futbolu bıraksın aday göstersinler oyum bellidir :)

GÜNTEKİN ONAY

ŞAMPiYONLUK PUANI SADECE SiVAS’TA VAR

1- SiVASSPOR, Süper Lig’in şampiyonluk getiren puan ortalamasına sahip tek takım. Ligimizde takımlar 2.1 ila 2.5 arasındaki maç başı puan ortalamalarıyla şampiyon olabiliyor. Sivasspor bu puan ortalamasıyla devam ettiği sürece şampiyonluğun doğal adayı olacaktır. 4 büyükler ise kendi standart puan ortalamalarının altındalar ve bunu yakalamaları için hala bir galibiyet serisine ihtiyaçları var.

BiRKAÇ FAKTÖR VAR AMA EN ÖNEMLiSi PARALARIN ÖDENMESi

2- BENCE birkaç nedenden dolayı Beşiktaş’ta çıkış gerçekleşti. Birincisi, oyuncuların birikmiş alacaklarının ödenmesi. İkincisi, Atiba-Elneny ikilisinin savunmanın önünde daha sağlam bir kurgu oluşturmaları. Üçüncüsü de pas oyunundan daha direkt bir oyuna dönmeleri. Temel nedenler bunlar iken üst üste alınan galibiyetlerden sonra özgüvenin artması ve yeni yönetimin gelmesi de takımın performansını olumlu etkiledi.

FALCAO SAĞLIKLI OLURSA G.SARAY’A KESiNLiKLE KATKI YAPAR

3- Doymuş oyuncu ile aç oyuncu arasında tabii ki fark var. Muriç ve Sörloth, potansiyelleri olan, çıkıştaki ve hedefi olan futbolcular. Van Persie ve Falcao, müthiş bir kariyerin artık son basamağına gelmiş isimler olarak Türkiye’ye geldiler. Doymuş oyuncular için bu noktadan sonra futbolcuları spor ahlakı ile sağlıklı ve fit olmaları devreye giriyor. Falcao iyi bir profesyonel. Sağlıklı olursa Galatasaray’a kesinlikle katkı yapabilecek bir oyuncu

ALANYA MAÇININ 2. YARISINDAKi FUTBOL HiÇBiR ŞEYE YETMEZ

4- GALATASARAy’ın Alanya maçının ikinci yarısındaki oyunu hiçbir şey için yeterli olmaz. Sezon içinde Terim çeşitli alternatifleri denedi, daha az süre verdiği oyunculara şans tanıdı ancak verim alamadı. Sadece Ömer Bayram bu arayışa cevap verdi. Sorun Belhanda, Feghouli, Mariano gibi önemli futbolcuların son iki yılın çok altında kalmaları, Nzonzi ile Seri’nin bir türlü istenen seviyeye gelememeleri ve tabii ki Babel, Andone ve Falcao gibi gole yakın oyuncuların kadroda olmamaları.

FERDi’NiN BAŞROL OYUNCUSU OLMASI iÇiN HENÜZ ERKEN

5- FERDi, potansiyeli olan, yetenekli bir oyuncu. Geçen sezon 1 dakika bile oynamadı, bu sezon ise 11’de hiç başlamadı. Tabii ki daha fazla süreyi hak ediyor. Ancak ilk 11’de başrol oyuncusu olması için henüz erken. Fizik ve tecrübe yönünden eksikleri var

O ÖDÜLÜ MESSi DEĞiL VAN DIJK KAZANMALIYDI

6- MESSi, tartışmasız dünyanın en iyi futbolcusu. Burada soru şu; ödülü dünyanın en iyi futbolcusuna mı veriyorsunuz yoksa 2019 yılındaki performansa mı? Messi La Liga’da 36 gol attı, ancak uluslararası arenada bir başarı kazanamadı. La Liga’da atmış olduğu goller uluslararası bir ödül için yeterli değil. Dünyanın en iyisi olsa da Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası arenada elde edilen başarının bu ödül için şart olduğunu düşünüyorum. Bence Van Dijk kazanmalıydı.

MEHMET ARSLAN

SiVAS YARIŞA HAZIR MI CUMARTESi GÖRECEĞiZ

1- ÖNÜMÜZDEKİ cumartesi günü bunun yanıtını alacağız. Sivasspor, Fenerbahçe’yi yenerse bu yarışta sonuna kadar yer alabilir. Aksi halde düşüş dönemine girer. Kırılma haftası bu hafta Sivasspor için. Büyük takımlarla diğerleri arasındaki farkı belirleyen şey mental olarak camialarının bu yarışa hazır olmaları, o kültüre sahip olmaları. Sivasspor böyle bir sezonu tarihinde ikinci kez yaşıyor. Yarışı ne kadar sürdürebilecekleri sorusunun yanıtını alacağız bu maçta.

FiKRiNi DEĞiŞTiRMEYEN HiÇBiR ŞEYi DEĞiŞTiREMEZ

2- İLK 3 hafta Abdullah Avcı’ya sallayanlar takımdaki yükselişi açıklarken, Abdullah Avcı yokmuş gibi davranıyorlar şimdi. Bakın arkadaşlar, yanılmak erdemdir. Ben de yanıldım pek çok kez. Geçtiğimiz günlerde Winston Churhcill’i anlatan ‘Karanlık Anlar’ diye bir film izledim. Orada Churcill’in “Fikirlerini değiştirmeyen, hiçbirşeyi değiştiremez” diye harika bir sözü vardı. Beşiktaş’taki değişim Abdullah Avcı’nın eseridir. Kimse kusura bakmasın.

MURiÇ iÇiN ÖNCE G.BiRLiĞi’Ni TEBRiK EDiN

3- MURİÇ için aynı şeyi söyleyemem. Ülkemizde oynayan ve herkesin tanıdığı bir oyuncuydu. Galatasaray ile Fenerbahçe yarıştı transferi için. Muriç konusunda tebrik edilmesi gereken bir takım varsa o da Gençlerbirliği’dir. Onlar transfer etti ilk kez onu. Ama Sörloth için Trabzonspor yönetimine kocaman bir alkış gerekiyor. Futbolcunun geleceğine yapılan yatırımın en güzel örneği.

BÖYLE BiR ÇiFTE STANDART TARiHTE GÖRÜLMEDi

4- HEP şans verilen oyuncular mı suçlu? Yanlış oyuncu transfer eden, yanlış oyuncuya şans veren teknik adamın hiç suçu yok mu? Fatih Terim ne yazık ki kendisinden başka herkesi suçluyor. Bu sezon Terim’in en olumlu hamlesi Falcao transferine karşı çıkması oldu. Diğer kararları ne yazık ki tam anlamıyla bir fiyasko. Beşiktaş kötü oynadığında, Fenerbahçe puan kaybettiğinde sorumlu hoca. Galatasaray’da ise futbolcu. Böyle bir çifte standart tarihte görülmedi.

BÜTÜN F.BAHÇELiLER FERDi iÇiN EL ELE VERDi

5- BİR Umut Nayir, bir de Ferdi Kadıoğlu. Nasıl da mutlu ediyor böyle isimlerin başarısı. Fenerbahçe adeta Ferdi Kadıoğlu’nu itiyor. Başarılı olması, yıldız olması için camia el ele vermiş durumda. Benzer durumu Salih Uçan’da da yaşamıştık. Ama onun yeteneği sınırlı kaldı. Ferdi ise sanki başka. Zamanla daha da olgunlaşacak gibi. Oynayıp oynamama konusunda tercihi teknik adama bırakmak daha doğru.

BU ÖDÜLÜN DE ARTIK ANLAMI KALMADI

6- ALTIN Top, Messi ve Ronaldo’dan birinin aday olup ödülü kazandığı bir turnuvaya dönüştü. Futbolda gol atan ile attırmayan oyuncu elbette bir olmaz. Attıran her zaman öndedir. Bu bakımdan Messi ile Van Dijk elbette bir olmaz. Messi ile hiçbir oyuncu zaten aynı kefede olmaz. Ama işin bir de aması var. Bakış açınız bu olursa bu ödül sadece gölcülere verilsin dersiniz. Messi iyi bir sezon geçirmiş. Ama Van Dijk harika bir sezon geçirmiş. Bu ödüllendirilmiyorsa, ödülün de anlamı yok.

UĞUR MELEKE

SiVAS BAŞKA BiR SEViYEDE

1- DÖRT büyüklerde bir toparlanma olduğu doğru. Beşiktaş bir ritim buldu, F.Bahçe Muriç’in, Trabzon da sakatlarının dönüşüyle vites değiştirdiler. Ancak aralık başı itibariyle Sivas başka bir seviyede. Son 5 maçın her birini en az 2 farklı kazandılar. Kayseri ve Kasımpaşa’ya daha fazlasını atabilirlerdi üstelik. Eğer sözleşmesi bitmekte olan oyuncularıyla bir gönül bağı kurup kontrat yenilemeyi başarırlarsa, bu yılın en güçlü şampiyonluk adaylarından biri konumundalar kesinlikle.

FiKSTÜR FARKI...

2- BEŞİKTAŞ bir ritim yakaladı ama bu çıkışta avantajlı fikstürün de rolü var: G.Saray’ı geçtikten sonra yendikleri 5 takım, Antalya (16’ncı), Denizli (10’uncu), Konya (14’üncü), Kayseri (18’inci) ve Kasımpaşa (15’inci). Abdullah Avcı bu fikstürü çok iyi değerlendirdi ve ana planını sağlamlaştırdı. Avrupa Ligi’ndeki rotasyonun olumlu payı olduğunu düşünmüyorum. Aksine Bratislava maçında as ağırlıklı kadronun oynadığı harika ikinci yarının, bu çizgide olumlu rolü olduğu kanaatindeyim.

SÖRLOTH iŞi BÜYÜK BAŞARI

3- VAN Persie’nin özellikle ilk sezonu hiç kötü değildi. Onun şanssızlığı biraz Pereira idi. Falcao’yu da yargılamak için henüz erken. Hep iyi bir profesyoneldi, G.Saray’a da katkı yapacağını düşünüyorum hâlâ. Ancak kulüplerimizin de ekonomik koşulları ortada. Bu şartlarda 5 milyon maaşlı deneyimli santrforlar almak yerine daha düşük maliyetli Sörloth’u 2 sezonluğuna kiralamak mühim bir başarı. Ya da ligimizin Muriç gibi değerler yaratması da elbette önemli.

LINNES-ONYEKURU YETMEZ

4- G.SARAY’ın ‘sattığın kadar alabilirsin’ kıskacı içinde ocakta nasıl transfer yapacağını ben hâlâ anlamış değilim. G.Saray kimi satarak o bütçeyi yaratacak, merak ediyorum doğrusu. Linnes ve Onyekuru’nun katılımı bir zenginlik yaratır ama bunun G.Saray’ın kaderini değiştirecek bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Terim, yazın yaptığı 11 transferden hiçbir katkı alamamış. Ve şimdi onları kamuoyuna şikâyet ederek ocak ayını hedef gösteriyor! Bu hikaye İngiltere’de yaşansa, çok farklı şeyler yazılırdı sanırım.

FERDi’YE HAKSIZLIK

5- FERDİ, her şeyden önce oynadığı her dakikanın hakkını veren çok iyi bir profesyonel. Teknik adamı kendisine kesinlikle adil davranmamasına, hak etmeyen birçok meslektaşının bulduğu şansları o bulamamış olmasına rağmen kendini hep hazır tuttu. Fiziksel ve mental olarak hep en iyi seviyedeydi. Fenerbahçe’de dakika alamadığı dönemlerde dahi Hollanda U21 milli takımına hep davet edilmesi, değerini ispat ediyor zaten. Ben Ferdi’nin milli takım tercihini tartışacağımız günlerin de yakın olduğunu düşünüyorum.

RONALDO DEĞiL MANE

BAZI sporcular, bir sporu çok iyi yaparlar: Van Basten gibi, Kobe gibi. Bazı sporcularsa o sporu alır, başka bir seviyeye taşırlar: Michael Jordan gibi. Michael Schumacher veya Tiger Woods gibi. Ben Messi’yi artık Jordan’ların liginde görüyorum. Messi, bambaşka bir seviye. Van Dijk de onun hakkını teslim etti zaten. Üçüncü basamağıysa Ronaldo değil Mane hak ediyordu bence.

HAFTANIN ENLERİ

TÜMER METİN

HAFTANIN OLAYI: GAZiANTEP Teknik direktörü Marius Sumudica’nın Konyaspor maçından sonra rakip takımın taraftarlarına yaptığı çirkin hareket. Bir teknik adama kesinlikle yakışmayacak bir davranış.

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNİK DİREKTÖR: ABDULLAH AVCI

HAFTANIN FUTBOLCUSU: MURiÇ, MUSLERA

HAFTANIN HAKEMİ: ÜMiT ÖZTÜRK

MEHMET ARSLAN

HAFTANIN OLAYI: VAR sisteminin öyle hemen oturmayacağı, bir takım sıkıntılara yol açacağı belliydi. Baksanıza Ceferin, “Şayet burnunuz uzunsa ofsaytta kalabilirsiniz” diyor.

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNİK DİREKTÖR: RIZA ÇALIMBAY

HAFTANIN FUTBOLCUSU: MUSLERA

HAFTANIN HAKEMİ: ALi ŞANSALAN

GÜNTEKİN ONAY

HAFTANIN OLAYI: SÜPER Lig’de geçen hafta oynanan maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tamamının galip gelmiş olması. Günümüz futbolunda böyle bir tabloya eskisi kadar sık rastlanmıyor!

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNİK DİREKTÖR: RIZA ÇALIMBAY

HAFTANIN FUTBOLCUSU: MUSLERA

HAFTANIN HAKEMİ: ALi ŞANSALAN

UĞUR MELEKE

HAFTANIN OLAYI: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in VAR’ın santimetrik ofsaytlarından rahatsız olduğunu açıkça dile getirmesi. Yakında ofsaytla ilgili bir kural değişikliği yapılacağının sinyali olabilir bu açıklama.

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNİK DİREKTÖR: TAYFUR HAVUTÇU

HAFTANIN FUTBOLCUSU: VEDAT MURiÇ

HAFTANIN HAKEMİ: ALi ŞANSALAN