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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Fatih Terim'den Babel açıklaması! Yeni sakatlık...

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Fatih Terim'den Babel açıklaması! Yeni sakatlık...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Club Brugge maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile İstanbul'da oynayacakları karşılaşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Deneyimli çalıştırıcı, düzenlediği basın toplantısında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, Ryan Babel'in de sakatlandığını duyurdu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

BABEL VE SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. Babel'e gelecek olursak, işin mutfağını, mutfakta olanları fazla açıklamıyoruz. Babel, milli takımdan dizi çok şiş bir şekilde döndü. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Babel de bir fedakarlık yaptı. Bizim de fedakarlığa ihtiyacımız var. Herkesin karnesi tutuluyor, kimse merak etmesin. Babel antrenmana çıkmayacak zaten. 'Oynayamam' demiş. Bütün bu yaraları sarmamızda en büyük desteği taraftarlarımız sağlayacaktır. Babel ve Belhanda ile ilgili böyle hatırlatma istedim. Nasıl oynadıklarını bilmenizi isterim.13 kişi olarak bakmıştık. 13'e Babel'i de dahil etmiştik. Ama yarın bakacağız. Babel'in sakatlığını söylediğimde hepiniz şaşırdınız, 'Bir de Babel mi?' dediniz. Evet, bir de Babel. Antrenmana da çıkmayacak. Tedavisi var ama oynayamam demiş."

TARAFTARA ÇAĞRI

"Taraftarımız bilmeli ki, onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz bu başarılara onlarla beraber ulaştık. Buraya gelen takımların 'Cehennem' deme sebebi, taraftarın Ali Sami Yen'de yarattığı icraatlardır. Bazı seyircilerin yaptığını, taraftarımız onarabilir. Belhanda'nın verdiği reaksiyon yanlış ancak çok kısa süre önce çenesi kırıldığı için 2 ay uzak kalması gerekirken, 15 gün sonra maç oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Empati yapmak lazım, onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Kötü oynuyor, yanlış yapıyor ama yaptığı fedakarlıkları da unutmamak lazım."

TRANSFERLERE GÖNDERME

"Beklentileri çok yükseğe çekerseniz en küçük düşüşler dahi sizin için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Benim de isimlerin çok iyi olduğundan hiç şüphem yok. İsimlerle aynı fikirdeyim ama umut ederim ki cisimler de aynıdır demiştim."

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Fatih Terimden Babel açıklaması Yeni sakatlık...

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