Fatih Terim'den Ali Koç yanıtı: "Herkes cevabını alacak"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.
Fatih Terim, "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yaptı.
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