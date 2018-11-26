Fatih Terim'den 5 hamle
Avrupa’da yoluna devam etmek için Lokomotiv deplasmanında puan veya puanlara muhtaç olan Aslan’da Ndiaye, Rodrigues, Nagatomo, ve Linnes ilk 11’deki yerlerine dönecek. Serdar’ın yokluğu nedeniyle hem bu maçta hem de Beşiktaş derbisinde dörtlü savunmaya dönülecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11’de tam 4 değişikliğe birden gidecek. Fenerbahçe derbisinde yaşananların ardından aldıkları ceza nedeniyle Süper Lig’de forma giyemeyen Ndiaye ve Rodrigues, Moskova’da görev alacak. Terim, kanat beklerinde de değişime giderek Ömer Bayram ve Mariano’nun yerine Nagatomo ile Linnes’i sahaya sürecek.
LOKOMOTIV MAÇI DERBİNİN PROVASI
Üstüne gelen sert top sonrası akciğer sönmesi yaşayan ve adeta ölümden dönen; tedavi sonrası artık takımla antrenmanlara katılan Yuto Nagatomo da göreve hazır olduğunu Terim’e iletirken, tecrübeli teknik adamın Japon oyuncusuna bu kez 11’de yer vereceği öğrenildi.
Fatih Terim’in taktiksel değişime de imza atmayı planladığı öğrenildi. Konya maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz’in Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmesi nedeniyle dörtlü savunmaya dönmek zorunda kalacak olan Terim, bu sistemi Lokomotiv Moskova maçında da deneyecek. Yani bir bakıma Lokomotiv karşılaşması derbinin provası olacak.
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