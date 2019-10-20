Fatih Terim'den 2 maçlık özel plan
Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği belirlemeye başladı.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK
Gençlerbirliği beraberliği sonrası yaptığı radikal değişikliklerle Sivas maçına çıkan ve 3-2 galip gelen G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim zorlu Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi kafasındaki taktiği beliremeye başladı. Andone dışında Emre Mor da verilen şansı iyi değerlendirdi.
Sivasspor maçında yapılan kadro değişikliklerine bağlı olarak ortaya koyulan futbol ve alınan 3-2’lik galibiyet camiayı mutlu ederken, teknik direktör Fatih Terim’in planlarına da ışık tuttu. Sivas galibiyeti, Real Madrid ve Beşiktaş maçları öncesi Terim’in şu çıkarımlarda bulunmasını sağladı:
1. Andone’den vazgeçmek yok
ATTIĞI 2 golle yıldızlaşan Andone skora sağladığı katkısının yanı sıra mücadelesi ile Fatih Terim’den tam not aldı. Özellikle savunma ve orta sahaya verdiği katkı, sık sık geriye dönerek uyguladığı pres, fizik gücü ve mücadelesi ile dikkat çeken Rumen oyuncu Falcao takıma dönse dahi Real Madrid maçında ilk 11’de başlayacak.
2. Emre Mor taze kan oldu
VERİLEN şansı iyi değerlendiren bir diğer isim Emre Mor oldu. Galatasaray’da ilk 7 hafta ileri uçtaki isimleri topla buluşturamama sorunu göze çarparken Emre Mor’un kısmen buna çare olduğu görüldü. Teknik heyet, Emre Mor’un kanattan hücuma taze kan etkisi yarattığında hem fikir. Genç yıldız Beşiktaş derbisinde 11’de olacak, Real’e karşı da süre alacak.
3. Falcao döndüğünde 4-4-2
ANDONE’nin etkili oyunu ve mücadelesi, takımda taktik değişiklik yapılması gerekliliğini beraberinde getirdi. 17 gündür takımla çalışamayan ve ağrıları süren Radamel Falcao’nun takıma hazır şekilde dönmesi ile birlikte Fatih Terim, çift forvetli sistemle takımını oynatmayı gündemine aldı. Buna göre ileri uçta Falcao-Andone ikilisi görev alacak.
4. Real’e karşı Nagatomo sahada
UZUN süredir forma giymeyen Emre Taşdemir’e Sivas maçında görev veren Fatih Terim, tecrübe faktörü ve oyunun defansif yönünde daha başarılı olması nedeniyle Real Madrid karşısında Yuto Nagatomo’ya ilk 11’de görev verecek. Terim’in ayrıca bu kez Jean Michael Seri’ye de orta sahada görev vermesi bekleniyor.
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