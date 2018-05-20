Fatih Terim: 'Umarım kupaları dizmeye devam ederiz'

Fatih Terim şampiyonluk için; "Hak edilmiş bir şey varsa bu sizi gururlandırıyor, bu sizi çok mutlu kılıyor. Bu da Galatasaray'a anasının ak sütü gibi helal bir şampiyonluk; bu yüzden çok mutluyum. Bu kadar çalkantılı bir yılda, böyle zor bir yılda böyle bir şampiyonluk çok önemliydi. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı olsun" dedi.

Fatih Terim, Galatasaray'ın 21, kendisinin ise 7. şampiyonluğu için de "21. şampiyonluk olması, 7. şampiyonluğum olması bunlar hep bir yana ama sonunda emeklerinizin karşılığını alıyorsanız çok mutlu ve gururlu oluyorsunuz. Bugün de ben bunu yaşıyorum. Eskiden olduğu gibi umarım kupaları dizmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

İmparator, Göztepe maçının ardından, Şampiyonlar Ligi'ni etiketleyerek attığı tweet ile ilgili olarak Deniz Gülen'in sorduğu soruya; "Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyoruz. Kulübümüzün ekonomik olarak kazanma olasılığı yüksek. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda mutlu bir sahne ortaya çıkıyor. Bu da duyguların yükselmesine neden oluyor. Attığım tweet bir mesajdı. Buralarda biz zaten vardık. Buraları seviyoruz. Daha da önemlisi Galatasaray'a bir mesaj. Tamam Türkiye Ligi çok önem arz ediyor ama Avrupa bizim için daha önde. Orada alacağımız sonuçlar daha önemli ki Şampiyonlar Ligi de bunun en üst platformu. Galatasaray da oraya yabancı değil. O podyumda olmak istediğimizi ifade eden bir mesajdı" yanıtını verdi.