Fatih Terim sitem etti: Ne zaman halledeceğiz?

Çocuk tacizleri hakkında açıklamalarında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: Son günlerdeki çocuk taciziyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ne ara insanlığımızı bu kadar yitirdik? İnsanın içi almıyor, tüyleri diken diken oluyor. Bir an evvel doğru kanunları, cezaları koyalım.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli hoca, 'İlk yarı oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Golü de bulduk. 2'yi 3'ü bulabilir miydik? Bulabilirdik. Serdar'ın maalesef aklımızda olmayan sakatlığı, bize bir oyuncu değişikliği yaptırmak zorunda bıraktı. Ahmet'in de maç eksikliği olduğu için Donk'u stopere çektim, Eren'i oyuna aldım. Orta saha etkinliğimizi kaybetmek istemezdim. Oyunu yine bir süre üstün götürdük ama sonradan çok yüksekten gelen bir karambol topunu yedik maalesef. Kalan kısa süre içerisinde pozisyon vereceksiniz çünkü önce 2-2, mümkünse galibiyeti almak için uğraşıyorsunuz. Eren'i alma sebebim bu. Galatasaray zaman zaman 2 santrforla oynayacak' şeklinde konuştu.

Sahada Gomis'in bayılması hakkında da konuşan Fatih Terim, 'Gomis'le ilgili gerek doktor, gerekse diğer arkadaşların söylediği, böyle bir olay olduktan sonra daha güçlü dönüyormuş. Herhangi bir sıkıntı olmuyormuş. Çıkmak da istemedi zaten. Oyundan, özellikle ilk 45 dakikadan çok memnunum. Bir takım daha nasıl oynayabilir? Her saniye üstünsünüz. Önemli değişiklikler, sakatlıklar bazen insanı çaresiz bırakabiliyor. Aynı şekilde devam etsek, sabırla 2. yarıda karşılık alabilirdik. Ne olursa olsun, Galatasaray takımı daha cesur olmalı. Kabullenmemeli bazı şeyleri. Şu anda durum, Sivas'ta ve Kasımpaşa'da, ki bunlar deplasman, takımda bir deplasman fobisi var galiba. Bizden evvel gelişen, bizde de devam eden bir durum' ifadelerini kullandı.

Sitemde bulunan Terim,' Bunu halledeceğiz, halledeceğiz de ne zaman halledeceğiz? Herhalde önümüzdeki sezonlarda. Kaçan fırsatlara üzülüyorum, kredilerimizi yiyoruz. Galatasaray takımı bunların altından kalkacaktır, kalkacağız. Allah bizi Mayıs'ta şampiyon yapsın da hayırlısıyla, biz gereğini yaparız zaten. "Galatasaray takımı cesur olmalı. Takımın her dakika Arena'da oynayacak hali yok. Nerede oynarsa oynasın, cesurca oynamalı. Nereden çıkmış ya deplasman fobisi? Çim mi değişik? Galatasaray seyircisi daha fazla. Şu an için kaybedilmiş hiçbir şey yok ama kaybedilmiş çok önemli krediler var. İnşallah aramayız' dedi.

Hakem Halis Özkahya ile ilgili soruya Terim, 'Kasımpaşa'yı ve Kemal Hoca'yı tebrik ediyorum. 3 puan aldılar, başarılar diliyorum' dedi.