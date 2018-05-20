Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıktı
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sahaya 'Şampiyonlar Ligi Müziği' ile çıktı.
Galatasaray şampiyonluk kutlamaları devam ederken, futbolcular, teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim, belirledikleri şarkılarla sahaya çıkarak taraftarı selamladı.
Sosyal medyadan sıkça 'Şampiyonlar Ligi' mesajı veren Galatasaray ve Fatih Terim'de beklenilen oldu, Terim sahaya torunları ile çıkarken fonda 'Şampiyonlar Ligi Müziği' çaldı.
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