Fatih Terim: "Şampiyon gibi oynadınız"
Fatih hocanın 2-1’lik Trabzon zaferi sonrası soyunma odasında öğrencilerine, “Hepinizi gönülden kutluyorum. Ne konuştuysak, ne çalıştıysak yaptınız. Sahada bir şampiyon gibi oynadınız. Böyle devam edelim” dediği öğrenildi.
Galatasaray’da haftayı Trabzon galibiyetiyle kapatmanın keyfi yaşanıyor. Florya’da hem takımın hem de teknik heyetin morali yerinde. Fatih hocanın 2-1’lik zaferin ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada da öğrencilerine övgü yağdırdığı öğrenildi.
Terim’in, “Hepinizi gönülden kutluyorum. Son dakikada yine jeneriklik bir gol yedik ama o da nazar boncuğu oldu diyelim. Hafta boyunca ne konuştuysak, ne çalıştıysak yaptınız. Sahada bir şampiyon gibi oynadınız, şampiyon gibi mücadele ettiniz. Böyle devam edelim, ki zaten bunu yaparsak zoru kolaya çeviririz” dediği bildirildi.
‘Avantajı iyi kullanmalıyız’
Lig sıralamasında puan avantajının kendilerinden yana olduğunu da hatırlatan Fatih Terim’in, sözlerine şöyle devam ettiği öğrenildi: “İpler bizim elimizde. Bu avantajı iyi kullanmalıyız. Rakiplerimiz bizim hata yapmamızı bekleyecek. Biz kazanmaya devam edersek, kimsenin yapabileceği bir şey yok. Kalan maçlara bu bilinçle motive olmak zorundayız.” (Fanatik)
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