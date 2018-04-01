Fatih Terim: Biz gelmesek Selçuk giderdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oynana futboldan keyif aldığını söyledi. Yedikleri golle ilgili, "Maçın güzelliğine yakışır" bir goldü diyen Terim, Mariano'nun istediği oyunu sergilediğini vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Oyuncularımı kutluyorum. Oyun felsefemi, oyun anlayışımı bu kadar iyi anlayan ve uygulayan takıma ayrı bir parantez açmak istiyorum. Oyunun 80. dakikasında vakit geçirmek istemeyen, oynamak isteyen önde olmamıza rağmen kontraatak yiyen bir takımız. Çok atak yaptık, bugün keyif aldım ben kenarda. Ne oyuncu değişikliği düşündüm ne de zamana oynayalım, 3 puan alalım diye bir şey düşündüm. Çok da güzel bir gol yedik. O da bu maça yakışır bir şey oldu. Seyircimiz galibiyete katkıda bulundu. Takımın oyunu, seyircinin coşkusuyla birleşince ortaya iyi bir görüntü çıktı. Keyifliyim. Aksadı diyeceğim veya kötü olarak addedeceğim bir şey olmadı. Hep ileride oynayan, hep gol pozisyonu üretmeye çalışan, gidenin yerini dönerek alan, tam konsantre bir takım vardı. Oyunun skoru daha fazla olabilirdi ama böyle oynadıktan sonra hiç sorun yok. Çok uzun yıllardan sonra oyuncuların oynadıklarından zevk aldıklarını gördüm. Bizim en güçlü yanımız Mariano ve Martin. İkisi de değişik bir sağ bek. Dolu dolu iki bir bekimiz var. Ben de uzun zamandır böyle bir oyun bekliyordum ondan. İnşallah daha iyi oynayacak.
SELÇUK İNAN AÇIKLAMASI
Selçuk İnan'ın formundaki değişime parmak basan deneyimli teknik adam, basın toplantısında, "Selçuk kenara geldikten sonra taraftarların Selçuk İnan tezahüratlarını ben de kalpten söyledim. Nereden nereye... Biz gelmesek büyük bir ihtimalle giderdi." diye konuştu.
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