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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fatih Terim: Oyundan büyük zevk aldım
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Sıradaki Haber: "Eski Samaras değilim ama çok çalışıyorum"

Futbol
08.02.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Oyundan büyük zevk aldım

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyun felsefesinin futbolcular tarafından anlaşıldığını belirterek, “Kupa maçı gibi değil de lig maçı gibi oynayan bir takım vardı. Beni mutlu eden oyun felsefesini benimsemeleri oldu. Mesajlar bazen başka şekilde verilir” dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde Atiker Konyaspor’u 4-1 mağlup ederek, yarı finale çıktı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyuncularımı tebrik ederim. Yetenekli oyuncuların sahada bunu her saniye vermesini isteyen biriyim. Daha iyisini beklediğimiz oyuncularımız vardı. Bazen yolda giderken kaza geçirirsiniz orada bazı şeyler değişir. Bugün de böyle oldu. Oyun felsefesinin tamamen anlaşıldığının inancındayım. Linnes, Belhanda, Gomis, Yuto, Serdar, Hakan, Selçuk, Donk ve Sinan ile Feghouli, oyuncuların hepsi iyiydi. Hepsi topun kontrolünü elinde bulundurdu. Neredeyse rakibe şans vermediler. Oyunu kupa maçı gibi değil de lig maçı gibi oynayan bir takım vardı. Bundan mutluyum. Gelenler keyifli bir maç izledi. Attığımız kadar kaçırdık. Beni mutlu eden oyun felsefesini benimsemeleri oldu. Mesajlar bazen başka şekilde verilir. Cambaz gibi davranıyoruz. Kadroya baktığımız zaman sezon sonuna kadar kimseyi kaybedecek halimiz yok. Oyunu şeklini değiştirecek hareketlere ihtiyacımız vardı. Bugün topun kontrolünü elinde bulunduran ve uzun yıllar olmayan baskıyı da gördük. Bir lig maçı gibi oynadılar. Ben kenar da büyük zevk aldım. İnşallah bunu sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Mehmet Özdilek’in iyi bir takım oluşturmuş”

Terim, Konyaspor’u iyi bir takım olduğunu ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek’in iyi bir takım yaptığını belirterek, “1- 0 geri düştük. Konya iyi bir takım. Her an her şeyi değiştirecek oyunculara sahip. 1 saniye vakit geçirmeden pozitif şekilde oynamaya devam ettik” şeklinde konuştu.

“Nagatomo sahanın en iyilerinden biriydi”

Ara transfer döneminde transfer edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo’ya ayrı parantez açan deneyimli çalıştırıcı, “Sivasspor maçından sonra Yuto’ya izin verdim, çocuğu oldu. Milano’ya gitti, geldi. Ona rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Performansından son derece memnunum” ifadelerini kullandı.

“Pozisyon zenginliğimiz bizim için önemli”

Kendi oyun anlayışından önemli olanın pozisyona girmek olduğunu vurgulayan Fatih Terim, “Nasıl olsa atarsınız. Pozisyon zenginliğimiz bizim için önemli. Az girersek sıkıntı var. Rakibin oynamasına müsaade etmemek kolay değil. Bunu denemeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki git gide daha iyi olacak. Bu yolda biz onları onlar bizi tanımaya çalışıyor. Bir değişim var. Bu değişimde puan kaybetmemeye çalışıyoruz. 23-24 günde 6 maç oynadık. Bundan son derece mutluyum” dedi.

“Sivasspor maçı sonrası 1,5 saat toplantı yaptık”

Sivasspor maçından sonra 3 gün geçirdiklerini söyleyen Terim, “Taktik analizle başlayan 1,5 saat süren toplantı yaptık. Analiz ekibimiz çok güzel hazırlamış. Birbirimiz anlama imkanı bulduk. Neler, nasıl yapacağımızı yüksek sesle anlattık. Onlar da bunun bilincindeler. Maç için üzgün olduğunu belirttiler. Son 10 dakika çevirebilirdik. İyi oynamadık. Böyle oynamanın kaybı çok zor. Biz de kendilerine biraz daha kalın bir çizgi ile kendilerine ifade ettik. Onlar da bunu anladılar. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştık. Benimsediklerini ve özümsediklerini gördüm” diyerek sözlerini tamamladı.

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