Fatih Terim: Önemli olan ligi lider bitirmek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Açıkçası oyun beni tatmin etti. Defansı organize edebilirsiniz, tüm taktik organizasyonları yapabilirsiniz ama top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Rakibimiz ile puan farkını korumak iyi gibi görünüyor ama yenmek için çok uğraştık. Oyuncularımızın oyuna konsantre oluşundan memnunum. Buradan gelen gelmeyen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Sahaya girmediler. Galatasaray seyircisi çok anlayışlı davrandı bize. Galatasaray camiasındaki insanlar ve taraftarlarla aramızdaki mesafeyi kapatacağız, öyle gözüküyor. Ben de geldiğimden beri bu noktayı işaret ediyorum, bütün Galatasaraylılar bir olmalı diye. Bir bütün olarak çok iyi duruyoruz.
İçi dışı yok, çıkıyoruz, oynuyoruz: Kazanmak için de uğraşıyoruz. Amacımız nerede olursa olsun kazanmak. İnşallah bu milli takım dönüşü içerideki maçı başlayıp sonuna kadar devam ederiz istikrara. Ligi lider bitirmek önemli.
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