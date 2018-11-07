Fatih Terim: Önceliğimiz UEFA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Schalke yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Öncelikle UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı düşündüklerini söyleyen deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
İlk yarı Şampiyonlar Ligi'ne uygun oynadık. Tabii şu 3-4 maça baktığmda herhalde bu kadar enteresan goller kaçıran biziz, acayip golleri yiyen takım da biziz. Dengeledeik sonra rakibe baskı yapıpı yi pas oyunu da ortaya koytduk ama, ilk yarı bulduğumuz birkaç pozisyonu değerlendirmedik. 2-0'dan sonra kırıldık, kırılgan bir takım olduk. Oyunu da bıraktık, Schalke'yi tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroları kurabilmek için ekonomisiyle tekniğiyle ciddi bir planlama yapmak lazım. Burada tek üzüntüm, bize burada İstanbul'da Ali Sami Yen'de oynar gibi bize his yaşatan gurbetçi taraftarlarımız.
İkinci yarı skoru değiştirecek bir oyun oynayamadık. Kıran kırana bir maç olacak şimdi. Olmaz mı, futbolda her şey var tabii. UEFA'yı kazanabilmek için Lokomotiv Moskova'ya yenilmememiz kafi. O atmosfer içinde, o düşünce ile oynayacağız. Hayallerimiz, düşüncelerimiz her zaman devam edecek. UEFA'nın bize vereceği, vermeyeceği izin ve ceza ile birlikte daha iyi işler yapabileceğiz.
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