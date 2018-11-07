Fatih Terim: Önceliğimiz UEFA

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim: Önceliğimiz UEFA
GeriFutbol Fatih Terim: Önceliğimiz UEFA
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.11.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Önceliğimiz UEFA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim: Önceliğimiz UEFA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Schalke yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Öncelikle UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı düşündüklerini söyleyen deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

İlk yarı Şampiyonlar Ligi'ne uygun oynadık. Tabii şu 3-4 maça baktığmda herhalde bu kadar enteresan goller kaçıran biziz, acayip golleri yiyen takım da biziz. Dengeledeik sonra rakibe baskı yapıpı yi pas oyunu da ortaya koytduk ama, ilk yarı bulduğumuz birkaç pozisyonu değerlendirmedik. 2-0'dan sonra kırıldık, kırılgan bir takım olduk. Oyunu da bıraktık, Schalke'yi tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroları kurabilmek için ekonomisiyle tekniğiyle ciddi bir planlama yapmak lazım. Burada tek üzüntüm, bize burada İstanbul'da Ali Sami Yen'de oynar gibi bize his yaşatan gurbetçi taraftarlarımız.

İkinci yarı skoru değiştirecek bir oyun oynayamadık. Kıran kırana bir maç olacak şimdi. Olmaz mı, futbolda her şey var tabii. UEFA'yı kazanabilmek için Lokomotiv Moskova'ya yenilmememiz kafi. O atmosfer içinde, o düşünce ile oynayacağız. Hayallerimiz, düşüncelerimiz her zaman devam edecek. UEFA'nın bize vereceği, vermeyeceği izin ve ceza ile birlikte daha iyi işler yapabileceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fatih Terim: Önceliğimiz UEFA

Fatih Terim'i sinirlendirdi! İşte yaşananlar...

Schalke maçında olay yarattı! Muslera...

Almanlar şaşkına döndü! Galatasaray taraftarları...