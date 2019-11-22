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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.11.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Fatih Terim, Okan Buruk'u konuk ediyor! Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da...

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Fatih Terim, Okan Buruk'u konuk ediyor! Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da...

Milli ara sona erdi, Süper Lig geri döndü! Galatasaray, TT Stadı'nda Başakşehir'i ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

Milli aranın ardından lige kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray’da eksikler kadro yapılanmasında zorluklara neden oluyor. Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Andone ve Falcao kadroda yer almayacak.

Süper Lig’de puan puana olan iki takım da zirve mücadelesinden galibiyetle ayrılmak isteğinde...

Bu karşılaşmaya Misli.com’da Tek Maç ve Canlı iddaa oynamanız mümkün!

Ev sahibi Galatasaray’ın galibiyetine 2.15 oran açıklanırken, Başakşehir galibiyetine ise 2.60 oran açılmış durumda.

Bu oranlar, gelişmeler ve oynanmaya bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

İstanbul derbisine siz de maç esnasında Misli.com’da Canlı iddaa oynayarak ortak olabilirsiniz!

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabildi.

- Başakşehir’in ligde oynadığı son 24 lig maçının 20’si "2-3 GOL" aralığında bitti.

- Galatasaray ligde Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 29 maçta 27 puan toplayabildi. (6G 9B 14M)

Fatih Terim, Okan Buruku konuk ediyor Galatasarayın galibiyetine iddaada...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu hafta sonu oldukça zengin gözüken iddaa bülteninin bugün "Tek Maç" olarak iddaa oynanabilecek ve aynı zamanda karşılaşma sırasında "Canlı Bahis" de yapılacak önemli mücadelesinde Misli.com üyeleri ilk tercihini %30 oranında Galatasaray galibiyetinden yana kullanmış durumda...

Bu tercihin ardından ise %9 oranla maçta "beraberlik" seçeneği öne çıkıyor.      

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR? 

Galatasaray'da milli takım kadrolarından çıkartılan Muslera’da bel ağrısı, Babel’in sol dizinde sıvı birikimi, Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma var. Luyindama’nın durumu da tetkikler sonrası netleşecek.

Başakşehir’de ise sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Aleksic, takımla çalışmalara başlamıştı. İki oyuncunun da dönüşü takım adına oldukça önemli. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında riske edilmeyen Skrtel de iyileşmiş durumda.

Başakşehir, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Galatasaray’da sakat oyuncuların durumu moralleri bozdu. Visca, Elia, Crivelli gibi kaliteli silahlara sahip Başakşehir, TT Stadı gibi zorlu bir deplasmanda da olsa puan almayı başarır diye düşünüyorum.

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Galatasaraylı Lemina'nın Juventus günlerinden, Atalanta'ya şık gol! İzleyelim...

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