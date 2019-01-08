Fatih Terim o iki futbolcuyu istedi! Joker...
UEFA'nın Finansal Fair Play kısıtlarını da göz önünde bulunduran Galatasaray, Fatih Terim’in onay verdiği Emre Taşdemir ve Fatih Öztürk’le görüşmelere imza attı.
Sol bekin yanı sıra orta saha ve 10 numara mevkiinde de görev yapabilen Emre Taşdemir’i 3 bölgede de joker olarak kullanabileceğini düşünen Teknik Direktör Fatih Terim’in bu nedenle genç oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.
Sağlık kontrolünden geçecek
Yönetim Bursaspor’un sözleşmesini feshettiği 23 yaşındaki Emre Taşdemir’in temsilcileri ile dün bir araya geldi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Emre sağlık kontrollerinden geçerse bu transferin gelecek hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Sarı kırmızılılar, Akhisarspor’dan Fatih Öztürk’e de talip oldu. 32 yaşındaki kalecinin de gelmek istediği öğrenildi. 5 aylık sözleşmesi kalan Fatih, eğer kulübüyle yollarını ayırırsa kadroya dahil edilecek. Akhisarspor’dan alacağı bulunan tecrübeli kalecinin bonservisini alma durumu bulunurken, sarı kırmızılılar beklemede.
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