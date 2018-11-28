Fatih Terim neşteri vurdu: "Bunun başka şekli yok"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv yenilgisinin ardından takımda revizyon işareti verdi.
Ocakta takımda değişimin şart ve muhakkak olduğunu vurgulayan Terim, herhangi bir bahaneye sığınmayacağını dile getirdi.
Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı sahada. Oyuna 1-0 içeri girdik. Çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonuna çok yakın pozisyonlarımız vardı. bınları gol yapsak çok şey değişebilirdi. Üzücü biraz. İkinci golden daha farklı mağlup olarbilirdik. Herhangi klişe bir söz söyleyecek değişim. tebrik ediyorum Lokomotiv'i. Galatasaraylılara ilerisi için bir şey söylemek istiyorum .. Hem ocakta hem Temmuz'da müsaade edecektir. Ne dediğimi onlar anlamıştır. Zaman zaman böyle ufak mesajlar veriyoruz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de veriyoruz. Bu kulübün buna gücü yeter... Ocakta yetecek, bunun başka bir şekli yok. Ne istersek aşağı yakın o yüzdede top oynayan bir duruma gelecek. Çok alışkın değilim böyle skorlara. Hem de üst üste.. Herhangi bir bahane üretmenin bir faydası yok. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz. İnşallah UEFA'ya kalırız, oda kolay değil artık. Ümit ediyorum orada devam ederiz.
"ASGARİ ZARARLA DEVREYİ KAPATMALIYIZ"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, arzuladıkları futbolu oynayamadıklarını, gol yollarında sıkıntılarının olduğunu söyledi.
Deneyimli teknik adam, yedikleri gole kadar kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Tesadüf eseri yediğimiz gol bizi devreye mağlup soktu. İkinci yarı yediğimiz ikinci golün ardından kazanma ihtimalimiz yoktu, Lokomotiv bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.
Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı başarılı oyunu nedeniyle tebrik eden Terim, "İyi oynayan da bizim oyuncumuz kötü oynayan da bizim oyuncumuz. Herkes, Galatasaray’da oynamanın çok önemli olduğunu bilmek zorunda. Bitirici noktada fazla bir etkimiz yok. Bu büyük bir handikap." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, yaklaşan transfer döneminin Galatasaray için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Ocak transfer dönemi çok önemli, çok şeyi belirleyecek. Bunlardan daha önemlisi, mağlubiyeti kabullenmeyen, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım ortaya koymak. Bu süreçte de
asgari zararla devam etmek bizi çok mutlu eder." değerlendirmesinde bulundu
Bir soru üzerine Manuel Fernandes'in çok beğendiği bir futbolcu olduğunu kaydeden Terim, "Şu anda gündemimizde böyle bir transfer yok ama futbol bu, yarın ne olacağı belli olmaz." yorumunu yaptı.
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