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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
04.10.2018 - 00:26, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Müthiş bir gün olabilirdi

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Fatih Terim: Müthiş bir gün olabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda çok üzüntülüydü. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyun sergilediklerini belirten deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Böyle klasik cümleleri de kurmak istemiyorum, bugün iyi oynadık da atamadık da... Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyunu bizim tarafımızdan oynandı. Önemli bir taktik anlayış sahaya koydu çocuklar. Şampiyonlar Ligi'nde alışık olmadık sayıda deplasmanda pozisyona girdik. Mevkisel olarak eksiklerimiz vardı maalesef. Mağlup ayrıldık. Galatasaraylı taraftarları ve Türk futbolseverini çok mutlu etmek isterdik; buna da çok yaklaştık ama olmadı. 4 maçımız daha var. Belki yarın biraz tesellim olacak. Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Galatasaray olarak Porto takımı ile oynamak kolay değil. Herkes Porto takımını iyi analiz etsin, iyi baksın. Son yıllarda olmadığı kadar baskı, pres yapmak, yerine göre kontraatak yapmak, gerektiği zaman topun bizde kalmasını sağlamak gibi şeyleri yapan Galatasaray vardı. Bugün müthiş bir gün olabilirdi, 6 puan alıp liderliğe yaklaşabilirdik. Beni sevindiren Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı; bunun dışında hoşuma gitmedi. Böyle mağlubiyetler hiç hoşuma gitmez zaten. Ocak ve Temmuz'da halletmeyeceğimiz şeyler değil bunlar.

REAL MADRID - JUVENTUS MAÇINDAN GELEN TRAVMA VARDI...

Herkes Serdar'ın pozisyonuna penaltı diyor ama; Juventus - Real Madrid maçındaki penaltıdan sonra penaltı konusunda seçici olduğunu düşünüyorum. Oradan gelen bir travma var. Olmayan bir penaltı vererek maçın kaderini değiştirmişti. Çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gerekeni yapacaktır. Buralardan bir şey beklemeyelim, hayal olur. Biz oyunumuzla, mücadelemizle kazanma isteğimizle, oyun anlayışımızla böyle devam etmeliyiz.

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