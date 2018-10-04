Fatih Terim: Müthiş bir gün olabilirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda çok üzüntülüydü. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyun sergilediklerini belirten deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:
Çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Böyle klasik cümleleri de kurmak istemiyorum, bugün iyi oynadık da atamadık da... Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyunu bizim tarafımızdan oynandı. Önemli bir taktik anlayış sahaya koydu çocuklar. Şampiyonlar Ligi'nde alışık olmadık sayıda deplasmanda pozisyona girdik. Mevkisel olarak eksiklerimiz vardı maalesef. Mağlup ayrıldık. Galatasaraylı taraftarları ve Türk futbolseverini çok mutlu etmek isterdik; buna da çok yaklaştık ama olmadı. 4 maçımız daha var. Belki yarın biraz tesellim olacak. Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Galatasaray olarak Porto takımı ile oynamak kolay değil. Herkes Porto takımını iyi analiz etsin, iyi baksın. Son yıllarda olmadığı kadar baskı, pres yapmak, yerine göre kontraatak yapmak, gerektiği zaman topun bizde kalmasını sağlamak gibi şeyleri yapan Galatasaray vardı. Bugün müthiş bir gün olabilirdi, 6 puan alıp liderliğe yaklaşabilirdik. Beni sevindiren Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı; bunun dışında hoşuma gitmedi. Böyle mağlubiyetler hiç hoşuma gitmez zaten. Ocak ve Temmuz'da halletmeyeceğimiz şeyler değil bunlar.
REAL MADRID - JUVENTUS MAÇINDAN GELEN TRAVMA VARDI...
Herkes Serdar'ın pozisyonuna penaltı diyor ama; Juventus - Real Madrid maçındaki penaltıdan sonra penaltı konusunda seçici olduğunu düşünüyorum. Oradan gelen bir travma var. Olmayan bir penaltı vererek maçın kaderini değiştirmişti. Çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gerekeni yapacaktır. Buralardan bir şey beklemeyelim, hayal olur. Biz oyunumuzla, mücadelemizle kazanma isteğimizle, oyun anlayışımızla böyle devam etmeliyiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle