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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
27.12.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Fatih Terim, meslektaşlarına fark attı!

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Fatih Terim, meslektaşlarına fark attı!

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, şu an hali hazırda Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin medya karnelerini çıkardı.

Ajans Press’in 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.

21 Aralık 2017’de tekrar Galatasaray’ın başında göreve başlayan Terim, Mayıs ayında 21. şampiyonluğun alınmasında etkin rol oynadı.

En çok konuşulan ikinci teknik direktör, Beşiktaş’ın başında dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş’ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 22 bin 531 haberle konuşuldu.

Konyaspor’a tekrar dönen Aykut Kocaman, 13 bin 239 haberle üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor’un başına geldikten sonra başarılı bir ivme yakalayan Ünal Karaman, 8 bin 962 haberle dördüncü olurken Samet Aybaba 7 bin 195 haberle ilk beş içerisinde yer almayı başardı.

Şu an Süper Lig’de takım çalıştıran diğer teknik direktörlerin konuşulma adetleri ise sırasıyla şu şekilde oldu;

Erol Bulut 5 bin 457, Abdullah Avcı 4 bin 633, Okan Buruk 4 bin 519, Ersun Yanal 3 bin 906, Bülent Korkmaz 3 bin 682, Sergen Yalçın 3 bin 447, Mehmet Özdilek 2 bin 886, Cihat Arslan 2 bin 507, Bayram Bektaş 2 bin 407, Mustafa Denizli 2 bin 189, Hikmet Karaman 2 bin, Kemal Özdeş bin 947, Hakan Keleş 723.

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