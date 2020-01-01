Fatih Terim, Mert Çetin'i istedi! | Galatasaray transfer haberleri
Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Roma forması giyen Milli futbolcu Mert Çetin girdi.
Galatasaray'da savunmaya takviye isteyen Fatih Terim'in gözü Roma'da oynayan Mert Çetin'de. Luyindama'nın yerine 22 yaşındaki oyuncu kiralanmak isteniyor.
Sarı-kırmızılılar, transfer taarruzunu dört koldan sürdürüyor. Luyindama'nın şok sakatlığında bu bölgede Donk-Marcao ikilisini oynatan teknik direktör Fatih Terim stopere takviyenin şart olduğunu yönetime bildirdi. Fotomaç'ın haberine göre ise Sarı-kırmızılılar sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya satılan Mert Çetin'i gözüne kestirdi. 22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 4 maçta forma giydi. Aslan bu nedenle Roma'nın kapısını çalıp Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini iletecek.
Galatasaray'a menajerler vasıtasıyla Olimpiakos'un Senegalli futbolcusu Pape Abou Cisse ve Al İttihad'ın sözleşmesini feshettiği Manuel da Costa önerildi.
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