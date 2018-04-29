Fatih Terim: Maçın hakkını verdik mi? Verdik
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları şu şekilde:
Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Ruhumuzu sahaya koyduk mu? Koyduk. Dualarımız kabul oldu mu? Oldu. Hak ettik mi? Sonuna kadar hak ettik. Açıkçası elbette 50 bin inanmış bir yüreğe de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Cimbom'un başı taraftarlarıyla dik durur. Taraftarı da dik yürür. O yüzden bundan sonraki maçlarımızda da Allah yardımcımız olsun.
Farklı olabilir miydi? Evet, daha farklı olabilirdi, daha çok atabilirdik. Beşiktaş çok iyi bir kadro ve Şenol hocanın da takım üzerinde emeği var. Önemli bir rakibi yendik. Beşiktaş hakikaten Türkiye'nin en iyi takımlarından.
Nazarım değdi galiba. Martin'in ayağı oyulmuş. İki tane iyi, profesyonel, insan olarak da iyi bekimiz var. İnşallah Akhisar maçına kadar düzelirler.
Bizim sahaya sürebileceğimiz çok alternatifimiz yok. Maicon da bugün sahanın en iyilerindendi. O gün ona davrandığımız şekil doğruydu, seyircimizin de tekrar bağrına basmasını rica etmiştim, o da doğruydu.
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