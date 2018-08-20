Fatih Terim maç sonu transferi açıkladı
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi sahalarında 1-0 yendikleri maç sonunda transferi açıkladı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
Badou Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak Galatasaray takımına katılacak.
'3 bölgeye takviye...'
31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Eksik olan yerleri çok net söyledim. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto'nun arkasına sol bek mutlak şart. Bir de stoper söylemiştim. Bakıyoruz.
'Gitmek isteyenlere 10 gün süre'
Gitmek isteyen arkadaşlarımız var ise, onlar için de bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat, oluyor böyle şeyler.
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