Fatih Terim maç sonu sert konuştu: Oyuncularım...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim maç sonu sert konuştu: Oyuncularım...
GeriFutbol Fatih Terim maç sonu sert konuştu: Oyuncularım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
04.12.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Fatih Terim maç sonu sert konuştu: Oyuncularım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim maç sonu sert konuştu: Oyuncularım...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a sahasında 2-0 kaybederek turu zora soktu. Maç sonu teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün söylenecek en önemli şey, bir defa Tuzlaspor’u tebrik etmek. Oynanan oyuna da çok kötü demek lazım. Tuzla iyi mücadele etti. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler, gol de attılar, 2-0 da öne geçtiler ve bitirdiler. Canı gönülden tebrik ediyorum. Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Galatasaray takımı mağlup olmuşsa, bunun bahanesi, sebebi olmaz. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim üstünden ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı vermeyi mecbur etmelerini isterdim, böyle düşünmüştüm. Bana göre oyunun en iyisi, en genç olan Emin’di. 16 yaşında çok da kolay değil. Galatasaray, rakip oynasına müsaade edemez, bu en önemli etken. Rakibi kendi sahasında kapatır, kontrataklara, çabuk ataklara hazırlıklı olur. Bugün çok pozisyon da bulamadık, konuşacak fazla bir şey yok. Bunu tekrar dertleşmek isterim.  Bugün sahada en büyük fark, ‘Hocam bana bu formayı niye verdin’ diyecek futbolcular vardı" diye konuştu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle