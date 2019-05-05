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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Maç boyu endişe ve sıkıntı yaşamadık"

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Fatih Terim: "Maç boyu endişe ve sıkıntı yaşamadık"

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyetinin ardından, “Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz. Gerek ligde gerekse kupada” dedi.

Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Ali Sami Yen'deki 200. maçımız. Bunu bir derbiyle ve 3 puanla kapattığımız için çok mutluyum. Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için bu yolda yürüyoruz. 3 maçımız kaldı inşallah sonunu da iyi getiririz. İlk yarı oyun kalitesi biraz daha fazlaydı. İkinci yarı skorun avantajına göre hareket ettik. İlk 5 dakikanın sonrasında 10 dakika boyunca kendi kaptırdığımız toplar vardı, o bölüm dışında maç boyu endişe ve sıkıntı yaşamadık."

Terim'in basın toplantısı

Bir basın mensubunun, Beşiktaş’ın yediği ilk golde yaşanan taç tartışmalarını, sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçındaki pozisyonla kıyaslaması hakkındaki yorumuna Terim, “O zaman faul olmayan pozisyonda “faul ve taç benimdi” dediğim zaman masa başından haber yapanlar ‘Koca maçı bir faule mi sığdıracağız?’ demişti. Demek ki her pozisyon önemli" cevabını verdi. Takımının iyi bir oyun sergilediğini de belirten Terim, "Bugün baktığımda oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakika iyi oynadık. Ardından kaptırdığımız toplarda sıkıntı yaşadık. Sonra daha çok topa sahip olan bizdik. Kaptırdığımız topların dışında tehlike yaşamadık. 2-0’dan sonra rakibimiz de şampiyonluğa oynayan bir takım olarak risk aldı. 2-0’da yediğini bir gol rakibe ümit sağlar. Biz geçiş hücumlarında etkili olduk. Ama o pozisyonları sonuçlandıramadık. Goller de atabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. İki tarafından en ufak hatasında şampiyonluktan uzaklaştıran bir maçı oynamak kolay değil. Oyuncularımı nasıl oynamasını bilip, öyle oynadıkları için kutluyorum” dedi.

“Deplasman sorunu yaşamak istemiyoruz”

Ndiaye'nin neden kadroda olmadığına değinen Terim, “Ndiaye’nin kadroda olmaması yabancı sayısı ile alakalı. Önümüzdeki haftalarda yararlanacağız. Biraz dinlemiş oldu. Özel işleri için İngiltere’ye de gitmişti. Ndiaye bir sene sonrası için bile düşündüğümüz bir oyuncu. Oynayacağımız takıma göre isimler değişebilir. Fernando son dönemde çok diri. Fiziği ve aklı ile vazgeçilmez oluyor” dedi. Takımını deplasmanda farklı, içeride farklı oyun oynamasının kalan haftalarda bir sıkıntı yaşamasına neden olup olmayacağı hakkında sorulan soruya tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sene deplasman değişik içeri değişik gibi duruyor. Artık durmaması lazım. Böyle ümit ediyoruz. Bu bir zaman meselesi. İnşallah zaman içinde halledeceğiz. Önümüzdeki iki deplasmanda inşallah bu sorunu yaşamayız. Çünkü işi bir yere getirdik. Bugünkü galibiyet sadece liderliği değil bazı kriterleri de getirdi. Olası bir sıkıntı da iç sahada telafi etme olanağı getirdi bize. Bana göre son ayların en formda takımı ile oynayacağız Rize ile. Hayırlısı” yanıtını verdi.

“Umarım sonuna kadar götürürüz”

“Kaybettiğim zaman değil, vazgeçtiğim zaman kaybederim” diyen Terim, “Yaptığım işe inanıyorum. Kendi camiamı ve kulübü iyi tanıyorum. Taraftarıma, camiama inanıyorum. Birleştikleri zaman burada rakiplerin nasıl zorlandığını görüyoruz. Her zaman şunu söylerim; kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinize kaybedersiniz. Ben vazgeçmiyorum. Allah bizi mahcup etmiyor, inşallah etmez de. 3 hafta kala lider olmak çok güzel. Umarım bunu sonuna kadar götürürüz. Hak ettiğimiz ödülleri üç maç sonra almak istiyoruz. Gerek ligde gerekse kupada” dedi.

“Daha çok çalışacağız ödül almak için”

Fatih Terim, hafta içi yayıncı kuruluş tarafından dağıtılan ödüllerde takımından bir oyuncunun bile ödül almamasına hakkındaki soruya ise, “Daha çok çalışacağız ödül almak için. Oyuncular söz verdi ödül almak için daha çok çalışacaklarına. Biz hak ettiğimiz ödüllere doğru gidiyoruz. 50 bini aşkın bir taraftar vardı. Rekor kırdık. Galatasaray adına çok güzel bir geceydi. İnşallah bu işin sonunu da böyle getiririz” yanıtını verdi.
Öte yandan Fatih Terim, derbi hakemlerinin yönetimi için “Hakemlerin hepsini tebrik ediyorum. Belhanda kararı doğruydu”

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